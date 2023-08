El último gran negocio en Ibiza: cobrar 500 euros por reservar tumbonas

Ibiza nunca deja de sorprender. Debido a esto millones de personas visitan la isla cada verano. Alrededor de esta vorágine turística surgen permanentemente nuevas ideas de negocio con las que «forrarse».

En este caso una diseñadora de moda hija de una británica y un italiano, Alexia Parmigiani, dejó atrás su taller para dedicarse al mundo de los los servicios de élite en Ibiza.

Parmgiani llevaba años visitando la isla y vio en el lujo una oportunidad de negocio. Su empresa incluye el servicio de ‘Hold my sunbed’. Como por aquello de que no se puede estar en misa en repicando, si alguien se ha ido de fiesta no va a estar a primera hora de la mañana en la playa para hacerse con una tumbona. No pasa nada. Pagando 500 euros de comisión esta emprendedora reserva una hamaca «en las mejores playas de la isla».

Según recoge Business Insider, cuando se trata de un beach club importante una vez contratado este servicio, Parmigiani llega sobre las 10 de la mañana y «negocia con el gerente del club el mejor sitio, que casi siempre es en primera fila junto a la piscina». Explica que ella nunca se sienta en las tumbonas mientras espera para no arrugar la ropa de cama. Además, suele llevarse un ventilador de mano para soportar mejor el calor y no sudar.