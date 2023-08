Prohens busca fórmulas para que los residentes no paguen ecotasa

El Govern de Marga Prohens buscará fórmulas para explorar la posibilidad de que los residentes no paguen la ecotasa. Se trata de una de las medidas que recoge el programa electoral del PP sobre el que trabajará el equipo de la Vicepresidència del Govern en colaboración con la de Turisme, aunque, al tratarse un impuesto, las competencias son de la parte tributaria del Govern.

Todos los estudios que se hicieron para tratar de eximir de este impuesto a los residentes han sido infructuosos ya que la posibilidad de que un ciudadano de Baleares no pague un impuesto que sí pagan el resto de personas choca con la legislación europea y con el derecho a la libertad de movimientos y de capitales en igualdad de condiciones.

Las previsiones

Por eso el planteamiento que del nuevo Govern es diferente. La opción que explicó la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la campaña electoral es que los residentes paguen como el resto de turistas, pero después se les abone de alguna manera esa cantidad. Lo que explicó Prohens es lo que figura en el programa electoral del Partido Popular. Se trata de la posibilidad de hacer un estudio sobre la viabilidad de una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para que los contribuyentes que tributen en Balears no tengan que abonar las cuotas del impuesto sobre estancias turísticas pagadas durante el ejercicio correspondiente.

Otros problemas

Está por ver si esta posibilidad de que solo los residentes logren esta deducción choca con la normativa de la Unión Europea, pero, de momento, lo que plantea el Govern es estudiar si lo que pagan los residentes puede volver a sus bolsillos a través de esta desgravación específica del IRPF que, en todo caso, no se deduciría hasta el año siguiente de haber pagado la ecotasa, que es cuando toca hacer la declaración de la renta. Hasta el momento no se han dado a conocer datos de cuánto han pagado los ciudadanos de Balears en concepto de ecotasa desde que se recuperó este nuevo impuesto en la primera legislatura del mandato de Francina Armengol. En cualquier caso, la inmensa mayoría de la recaudación que se ha conseguido con este impuesto procede de los turistas que visitan las Islas y no de los residentes.