Tres detenidos por robar en un ‘beach club’ un reloj de 50.000 euros tras trepar por las rocas

La banda de ladrones la integraban tres personas de nacionalidad guineana, argelina y marroquí. Entre sus hazañas más destacadas hay que destacar el robo perpetrado en un conocido beach club ubicado en la calle Pagell, en Cala Estància. Se trata de un espacio catalogado como el oasis del mar debido a la proximidad de sus instalaciones con el mar Mediterráneo. Los hechos denunciados se remontan al pasado 18 de julio, en torno a las 14.30 horas. Ese día, los tres delincuentes accedieron al interior del establecimiento trepando por las rocas. Una vez dentro, con sumo sigilo, llegaron hasta la zona de las hamacas donde se apoderaron de varios objetos personales de unos clientes.

El botín sustraído supera los 100.000 euros y estaba compuesto por un reloj Linde Werdelin Black Tattoo Octopus, valorado en unos 50.000 euros; dos carteras de 800 euros cada una de ellas y un bolso de 4.000 euros entre otros objetos. Además, también les robaron unos 6.000 euros en efectivo.

Nada más producirse el robo, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación. Tras realizar una exhaustiva inspección del local solicitaron a los responsables del beach club la grabación de las diferentes cámaras de seguridad del establecimiento.

El pasado viernes, los agentes responsables del caso lograron detener a los tres integrantes de la banda y proceder a su detención. Además de este asalto se les atribuyen otra serie de robos con violencia y hurtos en diferentes puntos de Palma. Entre ellos, se encuentra el perpetrado en un rent a car de Sant Jordi. En ese punto, una turista estaba gestionando el alquiler de un coche de alta gama cuando, de repente y de forma sorpresiva, uno de los ladrones trató de llevarse el bolso de la mujer que tenía depositado en el asiento del acompañante mientras cumplimentaba la documentación. En ese momento se inició un forcejeo entre ambos y la germana comenzó a gritar y pedir ayuda.

Varias personas del concesionario corrieron en su auxilio de la víctima provocando que el delincuente saliera huyendo sin conseguir el botín. En esa ocasión, el ladrón no consiguió su objetivo. Los investigadores policiales no tardaron en relacionar al autor de los robos y su vinculación con el resto de la banda. Todos los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo con más de 30 detenciones en sus espaldas. De hecho, la investigación policial sigue abierta y no se descarta que en los próximos días se les pueda atribuir nuevos robos.