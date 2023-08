Hasta 1.301 preguntas, en su mayoría del PSIB –aunque algunas son sobre el mismo asunto y en las que se cambie una palabra– se han presentado durante julio y agosto en el Parlament para ser respondidas por el Govern. La mayoría requieren respuesta escrita, aunque ya hay 14 que se dirigen a la presidenta o a sus consellers y conselleras para ser respondidas en el pleno cuando se reanude la actividad. La Mesa de la Cámara, que preside Gabriel Le Senne (Vox) desde que se constituyó el 20 de junio, se reunirá a finales de agosto para empezar a planificar el primer periodo de sesiones de la legislatura.

Este miércoles entraron en el registro de la Cámara –y habrá que sumarlas a las anteriores– 10 preguntas de la diputada socialista Silvia Cano, todas ellas relativas a los planes del Ejecutivo en relación a la política de la mujer. En una de ellas se interesa sobre si la Conselleria de Turisme tiene previsto alguna medida para «desincentivar» lo que llama «turismo sexual».

El martes, el PP dijo que el PSIB ha optado por una oposición basada en mentiras. Decenas de preguntas tienen que ver con la política de la vivienda o los impuestos y la lengua. No hay actividad en la Cámara aunque el registro está abierto y el Govern ha empezado a responder a preguntas. El Ejecutivo todavía no ha completado su organigrama. Quedan por nombrar unos 40 cargos.

Los grupos de oposición (en esta legislatura son tres: PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca) no dan tregua al Ejecutivo (hace dos semanas que no se reúne el Consell de Govern) y, además de preguntas se han presentado interpelaciones y proposiciones no de ley, de las que 26 son del grupo socialista.

Las proposiciones instan al Govern a tomar medidas concretas: desde no renunciar al tranvía de Palma, que no se paralicen las viviendas de Son Busquets o que se mantengan políticas feministas contra la violencia machista. El primer pleno del nuevo periodo de sesiones, y en el que tomará posesión el diputado que sustituye al socialista Quim Torres, se celebrará previsiblemente (lo tiene que decidir la Mesa) el 12 de septiembre. El Consell de Govern reanudará sus reuniones el 1 de septiembre