El PP reclama el plus de insularidad al Gobierno, sin saber quién lo presidirá

El grupo parlamentario ‘popular’ quiere que el Gobierno estatal tenga en cuenta las desventajas salariales del personal funcionario de la Administración del Estado en Balears y que «haga efectiva una insularidad digna» para que «puedan recibir una compensación de los gastos derivados la insularidad adaptada al coste de la vida».

En su propuesta, una de las tres proposiciones no de ley (se había presentado otra pero se retiró) que los ‘populares’ han presentado en la Cámara desde que ésta se constituyó el pasado 20 de junio, insta al Gobierno a que tenga en cuenta este hecho al elaborar los Presupuestos de 2024. Los ‘populares’ no proponen ninguna partida específica. No está claro quien presidirá el Gobierno y es poco probable que el próximo ejecutivo pueda aprobar unos Presupuestos.

«Hay 8.000 funcionarios cuya indemnización por residencia no se ajusta al actual nivel de vida y eso tiene como consecuencia que las vacantes repercuten en los servicios, con falta de seguridad», señala el portavoz parlamentario del grupo, Sebastià Sagreras. La proposición no de ley precisa que, «en paralelo a la estrategia del Govern de capitación y fidelización de personal», el Ejecutivo estatal tiene que elaborar un informe sobre el coste real del personal que trabaja en las Islas».

Las otras dos

De las tres proposiciones no de ley que ha presentado el grupo ‘popular’ en el Parlament que surgió de las elecciones autonómicas del 28 de mayo dos van dirigidas al Gobierno estatal: una es la del plus de insularidad y otra por la que reclama que Balears quede fuera de cualquier subida de tasas aéreas que promueva AENA.

La otra proposición no de ley de este grupo parlamentario –y que fue la primera que llevó a la Cámara después de presentarla en la pasada legislatura, aunque fuera de tiempo– va dirigida al Parlament: busca que la Cámara exprese su rechazo a la persecución del los descendientes de los judeoconversos desde el auto de fe de 1691 y que su historia se incorpore a los planes de estudio.