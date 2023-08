Este domingo no ha sido un día cualquiera en las Baleares. Mientras aparecían imágenes de las Islas azotadas por el viento y la lluvia, ¿alguien se preguntaba qué estaba pasando en el cielo? Estela Orts, conocida por muchos como la Capitana Scarlet del show Pirates Adventure en Magaluf, ha compartido en Instagram una de las experiencias más aterradoras de su vida.

La mujer había viajado a Alicante para visitar a su familia durante el fin de semana. Entonces, no se imaginaba que el vuelo de regreso a Mallorca sería tan aterrador como fue el del pasado domingo. Estela decidió pronunciarse en Instagram: «Ahora más tranquila... Hoy he vuelto a nacer. Ojalá el piloto del avión lea esto: Gracias, gracias por lo que hay hecho hoy, no tenías que habernos pedido perdón, los minutos se hacían eternos pero al final ha sido un susto. Ha sido la primera vez en mi vida que se me ha pasado por la cabeza pensar que 'hasta aquí he llegado'».

«El vuelo se había retrasado por el temporal que hacía en Palma de Mallorca, hemos esperado en el avión hasta que han recibido el 'ok'. El despegue ya ha sido raro para mí, al principio del vuelo hemos tenido un poco de turbulencias pero algo normal. Yo ya había escrito a mi familia (que estaban un poco asustados), porque habían visto en las noticias el temporal. Hasta que ha pasado. El avión ha empezado a caer. La gente y los niños gritando, vomitando, yo no he podido evitar ponerme a llorar. No sé cuanto ha podido durar ese momento pero ha sido eterno».

«Hasta que el piloto ha conseguido estabilizar el avión, parecía una montaña rusa. Nadie decía por el altavoz lo que estaba pasando, ni siquiera cuando ya estaba estable. Hasta que ha pasado un tiempo, entonces, el piloto ha explicado por qué le han faltado las palabras y me perece un motivo lógico: vientos cruzado de 130 km/h. Hemos intentado aterrizar y no hemos podido, dos vueltas por toda la isla y era imposible bajar, de repente hemos dejado de verla y hemos empezado a subir. El piloto ha decidido que la mejor opción era regresar a Alicante. A las 10:30 hemos despegado, a las 12:36 hemos pisado tierra. (De normal el vuelo dura 40 minutos)».

Después de esto, Estela ha compartido imágenes del interior del avión, donde se puede ver cómo la nave rebota y se escucha a los pasajeros gritando. Actualmente, Estela se encuentra en Alicante y le han ofrecido un asiento en un vuelo de regreso a Mallorca el lunes por la tarde, ya que los vuelos para el resto del domingo y el lunes por la mañana han sido cancelados.