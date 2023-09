La Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que «es factible» que se devuelva el IRPH

La Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha asegurado este miércoles que «es factible» que se devuelva el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) de las hipotecas a los consumidores afectados. La portavoz de la PAH de Mallorca, Ángela Pons, ha animado a los afectados por el IRHP a que se informen y pidan que se les devuelva parte de ese capital por los intereses que han pagado de más, pese a la última sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, que ha «tirado hacia atrás» uno de esos recursos del IRPH.

En concreto, Pons se ha referido a la sentencia que, bajo su juicio, el juzgado número 17 de Palma ha dictado a favor de la banca «en contra del criterio» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ha recordado que la Unión Europea señala que se debe revisar caso por caso. «Es importante informar al consumidor y que sepan que se puede luchar, que tienen el derecho legal de pedir que se les devuelva ese dinero, que no es una utopía, sino un hecho real, igual que en su momento lo fueron las cláusulas suelo. Esto es algo que se puede llevar a los juzgados y se puede ganar», ha explicado Pons.

Además, ha asegurado que la Plataforma va a solicitar una reunión con el decano de los juzgados para pedirle, por escrito, que hable con los jueces de lo que es el IRPH y de por qué se tiene que dar la razón al ciudadano. «Estamos convencidos de que cuando el decano lea este escrito no habrá ningún juez que no pueda declarar que el IRPH no sea favorable al usuario», ha afirmado. Asimismo, ha recordado que el IRPH es algo que, por ejemplo, Unión de Créditos Inmobiliarios, una entidad bancaria unida al banco Santander, tiene en todas sus hipotecas. «El 100% de las hipotecas de Unión de Créditos Inmobiliarios tienen el IRPH, es decir, hablamos de cientos, de miles de personas que tienen ese tipo de hipotecas», ha detallado.