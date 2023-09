Primera propuesta de declaración institucional del Parlament en contra del machismo y primer veto de Vox que, esta legislatura, preside la Cámara. Las declaraciones institucionales precisan del apoyo de todos los grupos y Vox se ha opuesto a la que planteó este miércoles el PSIB como inicio del curso político: una felicitación a la selección española de fútbol femenino –en la que participan dos mallorquinas, Cata Coll y Mariona Caldentey– que incluía, además, el rechazo a las «actitudes machistas» del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Vox, en una declaración alternativa que tampoco se leerá, utiliza su discurso habitual en estos asuntos, dice criticar la actitud de Rubiales, su «grosería», pero también la «hipocresía» de la izquierda en este asunto. Recuerda la ley del ‘solo sí es sí’ y el resto de argumentario, también el de las «menores tuteladas». Lo que hará ahora el PSIB, igual que en las pasada legislatura, es buscar el modo de leer un manifiesto fuera del salón de sesiones.

El próximo martes se celebra el primer pleno del nuevo curso político y este miércoles se ha reunido la Mesa y la Junta de Portavoces para ordenar el periodo de sesiones. No hay ningún proyecto del Govern pero sí una iniciativa del PP: la de reconocimiento al pueblo judío.

Primera sesión de control

La presidenta Prohens, se someterá a su primer turno del preguntas de control. El socialista Iago Negueruela le preguntará cómo valora «las acciones de los primeros meses de su Govern». Ya hace unos días que el PP empezó a dar la respuesta y ayer lo reiteró el portavoz del grupo, Sebastià Sagreras; dijo que nunca un Govern había aprobado tantas medidas en tan poco tiempo. Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) le preguntará «cómo garantizará el Govern los derechos lingüísticos de los ciudadanos» después de la supresión del requisito de catalán en la sanidad. La pregunta de Josep Castells (Més per Menorca) es más directa y breve: «¿Qué programa piensa aplicar, el del PP o el de Vox?». Como este partido, Vox, no forma parte del Ejecutivo también preguntará semanalmente a la presidenta. Idoia Ribas, su portavoz, le pedirá que valore las aplicación de las medidas contenidas en el pacto de investidura.

Además de la presidenta, también el resto del Govern responderá preguntas. Diputadas del PSIB que fueron conselleras preguntarán a quienes les ha sustituido. Mercedes Garrido se interesa por la gestión del director de Emergèncias durante la tormenta de hace dos semanas.