La consellera Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha amenazado con una querella criminal al diputado socialista Marc Pons si se le vuelve a relacionar con el fondo de inversión AEW, interesado en comprar las viviendas de Metrovacesa en la barriada palmesana de Nou Llevant. En este punto, ha argumentado que ella no sabe ni cómo se pronuncia el nombre de AEW. Cabe recordar que el Govern de Prohens abortó la adquisición de 88 pisos a Metrovacesa aprobada a tres días de las elecciones autonómicas del 28-M.

Sin embargo, Pons ha recriminado que es «el mismo que ya hacía tratos con usted cuando era profesional liberal y el mismo con el que se reunió pocos días antes de ser consellera y que le pidieron que no ejecutara esta compra y la echara atrás». Además, la ha acusado de perder 88 viviendas para el Ibavi y 8,6 millones de euros, ya que ha asegurado que su precio ascendería a 34,6 millones.

Vidal ha respondido al socialista que «el escándalo de Metrovacesa no es mío, es suyo». La consellera ha recordado en el pleno que la operación no cumplía los criterios del propio Consejo de administración del Ibavi para este tipo de operaciones. En este sentido, fuentes de la Conselleria han reiterado en numerosas ocasiones que «tanto el informe de la unidad jurídica del Ibavi que propone la revocación, como otro informe de la unidad técnica del ente -también incorporado al expediente-, concluyen que esta operación no se ajustaba a los criterios de precio establecidos por el propio Consejo de Administración del Ibavi para el procedimiento de tanteo y retracto a las transmisiones entre grandes tenedores prevista en la Ley de la Vivienda de las Islas». Por este motivo, Vidal ha desvelado que los trabajadores del Ibavi «estaban muy preocupados con este tema».

Críticas a la gestión del Pacte

Vidal también ha criticado la gestión que realizó el Pacte en materia de vivienda la pasada legislatura, ya que cree que trabajaron «muy poco y muy mal». En este orden de cosas, ha recriminado que no hubo «ninguna planificación estratégica, medidas cero efectivas, un escandaloso empeoramiento de la situación, y un incremento de precios y falta de vivienda que hace avergonzar». Además, ha resalado que «nosotros no insultamos a los inversores»