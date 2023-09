La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho este martes al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que «deje de pedir que aprobemos políticas socialistas» porque ha habido unas elecciones por enmedio, los socialistas están ahora en la oposición y la ciudadanía «votó cambio». Ha sido en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, el primero donde la presidenta y su Govern respondieron a preguntas de control. Y también dejó claro que sabe cuál será su relación con Vox, el partido que permitió su investidura. «Tenemos 500 propuestas del programa electoral del PP y 110 del acuerdo con Vox que pensamos cumplir». Este es el resumen de las preguntas al Ejecutivo y de las respuestas de éste.

El futuro del catalán

Ha habido en el pleno varias preguntas sobre si la eliminación del requisito de catalán se extenderá a toda la función pública y si es compatible el programa de Vox y el del PP, y garantizar los derechos de la ciudadanía a ser atendida en catalán. «Cumpliremos con la palabra dada», dijo la presidenta. En su opinión se puede cumplir el Estatut, el programa del PP y el de Vox. Josep Castell y Lluís Apesteguia intentaron, sin éxito, que Prohens respondiera con un sí o no a la supresión del requisito de catalán. A Iago Negueruela (PSIB) no le gustaron las respuestas ni el tono empleado. «Hable por todos los ciudadanos y no sólo en nombre de su partido y de Vox», dijo para añadir que estaría muy vigilante a lo que se acordara el día 14 en la reunión entre ambos partidos.

Vox felicita a Prohens

A esta reunión se refirió también durante su intervención en sede parlamentaria la portavoz de Vox, Idoia Ribas. Le felicitó por las medidas que se había aprobado «en menos de 70 días» y afirmó que «esto no ha hecho más que empezar».

Menores tuteladas

La consellera de Families i Serveis Socials, Catalina Cirer, afirmó que ya se habían iniciado los trámites para contratar una auditoría sobre la gestión del IMAS (que depende del Consell) en el caso de «las menores tuteladas». La pregunta se la hizo Vox, que insistió en los plazos. Según Cirer no podía indicarle cuándo pues estaba en tramitación. «Desde luego que no miraremos a otro lado y asumiremos lo que nos digan los expertos», dijo Cirer. En el pacto con Vox se habla de llevar a los tribunales a los «responsables políticos».

Vidal, Metrovacesa y coche

La consellera d’Habitatge, Territiri i Mobilitat, Marta Vidal, tuvo que responder sobre dos cuestiones: las viviendas y su relación con los fondos de inversión por un lado y, por otro, la polémica suscitada por haber recargado su coche eléctrico de manera irregular. Marc Pons (PSIB) le reprochó que no ejecutara la operación Metrovacesa (compra de viviendas para uso público) por «beneficiar a AW Invest, uno de los mayores fondos de inversión del mundo» y hacerle ganar 8 millones de euros. Vidal se enfadó y dijo: «Yo no sé ni pronunciar ese nombre y la próxima vez que me insinúe algo así, le pondré una querella criminal». El también diputado del PSIB Alex Pitaluga le preguntó «por qué se apropió de un aparcamiento de la Conselleria para cargar su coche eléctrico». Según la consellera no pidió ninguna reserva de plaza y fue un hecho consumado, lo utilizó sin más y cuando vio la polémica pidió que se quitará la reserva. Pero dejó caer en el aire una sospecha: «Espero que se tratara de un gesto de cortesía mal entenido..., porque igual es otra cosa que ya iremos viendo». Según los socialistas, lo que insinuaba es que había sido una encerrona.



Masificación turística

Maria Ramón (Més per Mallorca) preguntó al conseller de Turisme, Jaume Bauzà, si existía o no masificación. Y dijo que «en algunos lugares y circunstancias hay saturación turística». Pero recordó que se promocionó mucho cuando Apesteguia era jefe de gabinete de Turisme.

Prohens, a Arabia Saudi

Destacar que Marga Prohens no asistirá al próximo pleno del Parlament. La presidenta balear tiene previsto viajar a Arabia Saudí para defender la candidatura de la Menorca Talaiòtica para ser reconocida como patrimonio mundial por parte de la UNESCO.