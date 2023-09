El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a subir los tipos de interés, concretamente hasta el 4,5 %, el nivel más alto en los últimos 20 años y los hipotecados a tipo variable ya tiemblan por la repercusión que podría tener en sus recibos hipotecarios. ¿Volverá a subir el Euríbor, después de que el pasado mes de agosto rompiese su senda alcista, tras 20 meses consecutivos de subida?

Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, ha manifestado que esta subida del 0,25 puntos del tipo fijo «representa el triunfo de los 'halcones' (el ala más dura), que abogaban por dar un golpe contundente sobre la mesa, dado que la inflación subyacente no se está pudiendo controlar aún como se quería. Además, si querían llegar al máximo de tipos, era el momento; yo no creo que vaya a haber más subidas». En su opinión, «el mensaje que el BCE envía los mercados es que hará lo que haga falta para reducir la inflación, pese y cueste lo que cueste a la economía real».

El citado economista cree que ya no habrá más incrementos de tipos de interés. «En las próximas reuniones, lo previsible es que ya no haya subidas. Ahora la pregunta es cuándo empezarán a bajar los tipos de interés». En relación al Euríbor, Monserrat ha augurado que «es muy probable que toque el 4,5 y a partir de aquí veremos, a mediados-finales de 2024, reducciones del citado indicador». No obstante, ha precisado que se trata de una predicción y que, por tanto, puede variar en función de la evolución de los acontecimientos.

¿Cuándo se abaratarán las hipotecas?

Monserrat ha explicado que «todos los pronósticos prevén que el Euríbor comience a descender a mediados de 2024», pero será más notable a finales de ese año y es entonces cuando los hipotecados a tipo variable más lo notarán. En este sentido, ha precisado que «FUNCAS sitúa el Euríbor de diciembre de 2023 en el 4,03 % y pronostica una bajada gradual hacia el 3,33 % en diciembre de 2024. Bankinter, por su parte, estima una reducción del citado indicador menos intensa, del entorno del 3,70 % a finales del 2024».

Preguntado por cómo se traducirá esta bajada en euros para los hipotecados a tipo variable de las Islas, Monserrat ha calculado que de media la cuota de las hipotecas se abaratará en 84 euros mensuales, es decir, en 1.008 euros anuales. Este cálculo se obtiene bajo la hipótesis de que la hipoteca media del Archipiélago (237.959 euros) se revisa con el Euríbor de julio de 2023 (4,149 %) y de julio de 2024 (al 3,52 % pronosticado por FUNCAS), a un plazo de 25 años y un diferencial del 1 %; pasaría de costar al mes 1.412 euros a 1.328 euros.