Los aeropuertos de Palma, Maó y, especialmente, el de Ibiza, han superado de enero a agosto todos sus registros históricos de movimientos de aviones privados y aerotaxis. Los datos de Aviación General de AENA constatan que en los ocho primeros meses se ha contabilizado un tráfico 23.710 aviones, frente a los 17.378 que se registraron en el mismo período de 2019.

El turismo residencial de lujo europeo es la principal causa de la rápida recuperación de la aviación privada en las Islas. La pandemia marcó un antes y un después en su evolución, ya que propietarios de viviendas y fincas de lujo optaron por este tipo de transporte para venir a Mallorca, Menorca o Ibiza. El ser un destino seguro desde el punto de vista sanitario provocó un auténtico ‘boom’ del transporte privado aéreo.



Empresarios, ejecutivos europeos y familias con elevados recursos económicos con propiedades en Baleares, según fuentes del sector aéreo, son los principales demandantes de estos servicios tan privativos, aunque muchos de ellos tienen en propiedad jets de sus empresa y particulares.

Las principales agencias internacionales especializadas en este nicho de mercado ya organizan paquetes turísticos personalizados que llegan a valer hasta 15.000 euros por cuatro días en Mallorca y Eivissa. La Fundación 365, consciente de este potencial, se ha marcado como estrategia dar un giro a la promoción turística de Palma para aprovechar esta demanda.

Dentro de esta dinámica, la Fundació 365 ya ha mantenido contactos con las principales agencias especializadas en viajes a la medida, entre ellas Anyway, Presstour, Pangea The Travel Store, Truly Spain, Viajes ATP y Carameltrail. Estas agencias, que operan a nivel internacional, «programan viajes a medida que solicitan los clientes y para los cuales el dinero no es ningún problema», puntualizan los gestores de la fundación.

Las agencias especializadas reservan jets privados, visitas a talleres de pintura y galerías, yates, coches de alquiler de alta gama (VTC), cenas particulares con los principales chefs que están en Mallorca y Ibiza en sus cocinas y reservas de los hoteles de máxima categoría y los principales restaurantes que cuentan con estrellas Michelin.

Para el director gerente de la Fundación 365, Pedro Homar, «este tipo de viajes a medida tienen un coste de entre los 6.000 y 15.000 euros por persona, dependiendo del paquete que reserven y servicios extra que requieran los clientes, caso del cierre de galerías para que las puedan visitar solos y cerrar cualquier tipo de operación de compra de cuadros».

En cuanto a la comercialización, los expertos firman que el precio no es un problema. De hecho, si se entra en las webs de las agencias especializadas no hay precios indicados ni estimados. No existe una carta de viajes organizados donde poder comparar con otras agencias, en estos casos el precio vendrá determinado por la capacidad económica del cliente y no es una variable que importe a priori. El segmento de los jets privados y aerotaxis han encontrado en las Islas un gran negocio empresarial por la gran demanda existente.