El programa de viajes del Imserso de la temporada 2023-24 arrancará finalmente durante la segunda quincena de octubre, tras la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de rechazar los recursos que se habían presentado contra la adjudicación de todos los lotes al grupo mallorquín Ávoris. A comienzos de septiembre el TACRC admitió los recursos presentados por los otros tres grupos que habían pujado por los lotes (Mundiplan, Seniorplan/Nautalia y Soltour) contra la adjudicación en julio de todos ellos a Ávoris, lo que hizo temer que el inicio de los viajes se retrasara incluso a comienzos del próximo año.

La decisión del TACRC fue analizada de forma positiva este martes por la mañana en la presentación del XIX Congreso Nacional de Empresarios Hoteleros (CEHAT), aunque con muchos matices por su actual estructura y problemas de adjudicación. La decisón del tribunal propiciará que a partir de mediados de octubre lleguen a Mallorca, Menorca e Ibiza los primeros cupos de turistas del Imserso, que en el programa de este año hay previstos un total de 120.000.

El presidente de la CEHAT, Jorge Marichal, ha reivindicado en el aeródromo de Son Bonet es «un Imserso más moderno», en el que la patronal está trabajando con el Gobierno para adecuar este programa de cara a 2023 y en adelante y adaptarlo a los cambios de hábitos. «No somos fervientes admiradores del programa como funciona ahora, pero estamos encantados de que este programa funcione», ha dicho Marichal. Marichal ha criticado el mal funcionamiento de este programa «que se demuestra todos los años con este batiburrillo de recursos, demandas e historias».

El presidente de la CEHAT ha reivindicado que «debe haber un Imserso más moderno», adecuado para el cliente actual y del futuro. «Nuestros mayores no son los mismos que eran hace veinte años con la misma edad y tenemos que adecuar el programa a los cambios de hábitos de los clientes», ha asegurado.

También la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, se ha referido al Imserso y ha pedido «un cambio total de visión» porque ni los clientes ni los hoteles son los mismos que cuando empezó este programa de turismo para mayores.

Ha defendido que los hoteles se han transformado y «necesitan unos precios equilibrados a los servicios que se tengan que dar». Ha recordado que cada año hay menos hoteles que participan en el programa porque sus características no han variado y ha señalado que habrá que analizar cuáles participan este año. Ha apuntado que el hecho de que empiece en la segunda quincena de octubre supone un riesgo «de que no haya tantos empleados que puedan seguir trabajando en invierno cuando esto no tiene una anticipación y programación más adecuada en el tiempo»