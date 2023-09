El número de ricos se ha incrementado un 18,88 % en Baleares en los últimos cinco años, según los últimos datos que ha publicado la Agencia Tributaria. En concreto, en el año 2016 pagaban el impuesto de patrimonio un total de 8.903 ciudadanos, mientras que en 2016 lo hacían 7.489.

Se toma como referencia el ejercicio 2016 porque fue cuando entró en vigor la normativa actual, es decir, pagan el citado tributo los contribuyentes con un patrimonio superior al mínimo exento de 700.000 euros y con vivienda habitual exenta hasta los 300.000 euros. Es importante recordar que a finales de 2014 el Govern de José Ramón Bauzá incrementó el mínimo exento a 800.000 euros. Por tanto, esos ejercicios no son comparables con la normativa actual, fruto del cambio que aprobó el Pacte en sus primeros presupuestos (año 2015), que ya comenzó a aplicarse en 2016.

Número de ricos en Baleares

El número de contribuyentes que abonan el citado tributo ha crecido de manera continuada desde el ejercicio 2016 al 2021; así como el patrimonio que acumulan entre todos, que ha pasado de 21.524.286.626 euros en 2016 a 26.347.462.495 euros en 2021. Cabe destacar que el importe declarado se ha incrementado el doble que el número de declarantes, ya que lo ha hecho casi un 40 %.

Año Número de ricos Patrimonio 2016 7489 21524286626 2017 7721 22766857298 2018 7828 24128511625 2019 8127 26347462495 2020 8484 33584616684 2021 8903 35555039886

¿Por qué hay más ricos en Baleares?

El director de Mercados de SDC Analistas, Luis García Langa, explica que el «hay varios motivos por los que han aumentado los ricos en Baleares». Entre ellos, menciona el hecho de que las Islas tienen buen clima, calidad de vida y una buena conectividad que atraen a las grandes fortunas. Además, destaca que «realmente el salto grande se produjo entre 2019 y 2021, cuando el incremento de patrimonio fue del 23 % en solo dos años». En este punto, recuerda que en ese periodo se produjo la crisis de la COVID-19. «En todas las crisis aumenta la brecha social: ya que las familias que llegaban justo a final de mes, con la crisis dejan de llegar y pasan a una clase social más baja; mientras que los que tienen la posibilidad invierten en 'cazar' gangas (inmobiliarias, empresariales en bolsa, etc.) y pasan a tener más patrimonio». Además, puntualiza que eso mismo puede repetirse actualmente, con la crisis inflacionista y las subidas de las cuotas hipotecarias».

Langa precisa que aunque el aumento patrimonial ronda el 40 %, se debe tener en cuenta la inflación, por lo que realmente no es tan destacado y está en línea con el alza de nuevos ricos. «En términos netos (sin contar la inflación), el incremento patrimonial sería de poco más del 27 %, significativo pero menos espectacular». En su opinión, «éste es un punto que hace que el sistema tributario español sea muy injusto: el patrimonio puede crecer solo por efecto inflacionario, igual que la renta de las familias, igual que las ganancias patrimoniales. Sin embargo, no se aplica ningún elemento corrector. Por ejemplo, quien comprara un inmueble en 1950 por 3.000 euros y ahora lo vende por 300.000 euros, tendrá que pagar sobre 297.000 euros de beneficios y eso no es real y, pese a ello, lo tendrá que pagar».

Baleares atrae más a los ricos

El director de Mercados de SDC Analistas subraya que «el salto en Balears es superior (porcentualmente hablando) al del resto de España: sube algo menos del 16 % entre 2019 y 2021 el patrimonio declarado en Impuesto de Patrimonio (un 34 % desde 2016)». A su entender, esto se debe al clima y la calidad de vida, además de un Impuesto de Sucesiones y Donaciones más laxo que en otros sitios». No obstante, advierte que «debido al mal llamado Impuesto a las Grandes Fortunas, aprobado por el Gobierno central, todavía se amplia más la diferencia versus el resto de España».

Puerto Portals es una de las zonas que acumulan mayores fortunas.

Es importante tener en cuenta que cada comunidad autónoma aplica un criterio para pagar el impuesto de patrimonio. Por ejemplo, en Baleares lo abonan los ciudadanos con un patrimonio superior al mínimo exento de 700.000 euros y con vivienda habitual exenta hasta los 300.000 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid lo pagan los que tienen un patrimonio superior a 2.000.000 de euros. Esto hace que la citada región, pese a ser una de las que concentra más grandes fortunas al tener la capital de España, no lidere el citado ranking que se aprecia en la tabla que aparece a continuación.

Número de ricos por Comunidades Autónomas

Comunidad Número de ricos Patrimonio Cataluña 85876 243143998974 Comunidad Valenciana 27615 80038766624 Comunidad de Madrid 20030 223265908731 Andalucía 19834 56612786305 Aragón 15787 35568738254 Baleares 8903 35555039886 Galicia 8559 57119324275 Castilla y León 7683 19356681994 Canarias 6782 23865739713 Región de Murcia 4519 15842686548 Asturias 3930 9723528114 Castilla-La Mancha 3929 9379889149 Cantabria 3035 8145059402 La Rioja 2482 7671103716 Extremadura 1284 2710186047

¿Qué impacto tiene el aumento de ricos en la economía balear?

Langa sostiene que «las consecuencias para la economía balear del crecimiento de ricos es buena, ya que da lugar a un incremento de gastos. Esto es positivo para las empresas, a las que compran bienes o servicios; así como para las arcas públicas, por el aumento de recaudación: tanto directa (IRPF o el propio Patrimonio), como indirecta (IVA de lo que compran). Además, mueven el mercado inmobiliario-constructor, algo que también genera beneficios económicos».

Se encarecen las viviendas

Sin embargo, matiza que «teniendo en cuenta que para pagar el Impuesto de Patrimonio no hace falta realmente ser multimillonario (las compras de inmuebles de a partir de 1 millón de euros no afectan a las viviendas de clase media), sí pueden impactar negativamente en el aumento de los precios inmobiliarios y distorsionar en algo la demanda Esto se debe a que dichos contribuyentes pueden acceder a viviendas a precios más altos, encareciendo el mercado también de clase media».