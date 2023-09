El periodista Jordi Bayona Llopis (Barcelona, 1950) asumirá provisionalmente la dirección general de IB3 hasta que el Parlament elija a la persona que sustituirá a Andreu Manresa, que renunció a su cargo el pasado jueves. Bayona es uno de los dos consejeros de dirección nombrados a propuesta del PSIB.

El consejo de dirección se reúne este martes. Es suficiente la mayoría simple y el consejo está formado en la actualidad por personas que fueron elegidas a propuesta de la izquierda. Bayona fue el primer director general de Comunicación de Francesc Antich en 1999 y es autor de varios libros, uno, en clave de novela, sobre aquel primer gobierno de izquierdas. La ley de IB3 establece en su disposición adicional segunda que en el supuesto de que no haya acuerdo, la dirección transitoria será cubierta «por el miembro de mayor antigüedad y edad de entre sus componentes». Ese es Bayona.



El Govern no se plantea ahora reformar la ley aunque eso no quiere decir que no lo haga en el futuro, indicó ayer la presidenta Prohens. La portavoz parlamentara adjunta del PP, Marga Durán, dijo que su partido buscará el consenso de todos los grupos. Lluís Apesteguia (Més) dijo que, en su opinión, Manresa no tendría que haber renunciado.