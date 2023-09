El PP y Vox riñen a Le Senne y responde que será más rígido con los turnos de palabra

El presidente del Parlament de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), aseguró este miércoles después de escuchar a los portavoces de los diferentes grupos que había «reflexionado» y que, en los sucesivo, aplicaría un criterio «más restrictivo» del reglamento de la Cámara ante las peticiones de intervenir «por alusiones» durante los plenos.

Fue al final de la reunión de la Junta de Portavoces, que estuvo dedicada, en su mayor parte, a analizar una queja del PP presentada después de que, en la sesión del martes, Le Senne le diera un turno extra «por alusiones» de tres minutos al portavoz socialista, Iago Negueruela, para replicar a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Y, sobre todo, que a ésta le apagara el micrófono antes de terminar y le preguntara de manera insistente si quería retirar del Diario de Sesiones unas palabras en las que se refería al PSOE como «aliado de Josu Ternera», en referencia al terrorista de ETA del que exhibió una fotografía en el pleno. Para Negueruela, la exhibición de la fotografía y sus palabras era «indigno» de una presidenta de todos.

El mismo martes, la presidenta del Govern se quejó en privado ante el presidente del Parlament. Y ayer, durante la Junta de Portavoces, fue la portavoz adjunta de los ‘populares’, Marga Duran, quien indicó que no había actuado bien y que lo oportuno era que, a partir de ahora, revisará su manera de proceder.

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, apoyó al PP en su queja. Afirmó que la decisión de Le Senne fue «poco acertada y cuestionable», «fruto de la inexperiencia» y de «querer mantener la imparcialidad». Según la portavoz esta actuación no supone que hubiera «abroncado» al presidente de la Cámara, que es como la interpretan los portavoces de los grupos de oposición que intervinieron en la Junta de Portavoces.

Una reflexión

Este miércoles se dio una situación bastante infrecuente: que mientras Duran y Ribas cuestionaron el papel del presidente de la Cámara, los portavoces de la oposición lo elogiaron. «PP y Vox han abroncado a su propio presidente porque no les da siempre la razón», indicó Negueruela. Para el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, «se puede estar o no de acuerdo con su actuación, pero la presidenta del Govern no puede reñir en público al presidente del Parlament».

También Josep Castells (Més per Menorca) y Cristina Gómez (única representante de Unidas Podemos) se pusieron del lado de Le Senne. Castells consideró «indigna» la actitud de Prohens y dijo que había «agradecido y apoyado» la actitud de Le Senne, quien «tuvo la valentía de dar la oportunidad al PSOE de defenderse de unas acusaciones muy graves». El menorquín aprovechó para lanzar una reflexión más profunda –y buscó la colaboración de los medios de comunicación– para «no convertir los plenos del Parlament en una especie de ‘Salvame’», en alusión a un programa que emitía Tele 5.

Según la diputada Gómez, el PP actúa como «un bombero pirómano», primero relaciona al PSOE con el terrorismo y luego se queja de que le repliquen». Y añadió: «A veces me siento como en el patio de un colegio».