El Govern da este viernes el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2024 –los primeros del Ejecutivo del PP–, con la aprobación de su techo de gasto, eso es el conjunto de ingresos no financieros, que darán paso a unas cuentas que seguirán la estela del aumento de la financiación estatal y europea de los últimos ejercicios. El techo de gasto superará los 6.000 millones de euros.

La Conselleria d’Economia Hisenda i Innovació ha trabajado estos días en un escenario todavía de crecimiento después de la inyección pública por las aportaciones de los fondos europeos y de los ingresos previstos en el segundo año del fondo de insularidad. Pero, según se precisa desde el Ejecutivo –que no quiere confirmar todavía la cifra hasta que no se apruebe en el Consell de Govern– se sigue sin saber al cien por cien cuál será la aportación del Gobierno estatal ya que, cuando está en funciones, no se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tampoco está claro qué pasará con los Presupuestos del Estado para 2024. Posiblemente se prorroguen (esa es la hipótesis que ha barajado el Govern de Prohens) los actuales. Si de los acuerdos para la investidura dependiera un cambio en la financiación para Catalunya, Balears reclamará el mismo trato.

Impuesto de sucesiones

Pero todavía no ha llegado ese momento y lo que hoy aprueba el Govern es más técnico. Lo que aprobará es el gasto previsto para 2024 atendiendo a los ingresos por impuestos cedidos y propios. El techo de gasto no incluye deuda pública ni lo que el Govern abona a los bancos.

La supresión del impuesto de sucesiones no tendrá ningún efecto y habrá que esperar a los de 2025, que es cuando se habrán desarrollado todas las novedades recogidas en el decreto del pasado julio y que ahora tramita el Parlament como ley. En 2022 los tributos cedidos, entre los que se incluyen los de transmisiones patrimoniales, crecieron un 30 % y este año se estrenaban nuevos impuestos, como los del juego y los de la compra de viviendas de lujo. Cuando el anterior Ejecutivo aprobó las cuentas de 2023, todavía estaba en el ciclo económico expansivo. Los nuevos escenarios no van por ahí aunque el gasto será porcentualmente mayor. El Parlament tendrá que ratificar el techo de gasto y lo hará con los votos de PP y Vox.

«En tiempo y forma»

«El techo de gasto y los Presupuestos se aprueban en tiempo y forma», afirman desde el Ejecutivo. Pasados los cien días de su toma de posesión, también el organigrama está completo casi al cien por cien después de que el Govern nombrara el pasado 22 de septiembre a Catalina Barceló como directora general d’Economia i Estadística.

Quedan por cubrir dos puestos de relieve del segundo nivel de la Administración –aunque no se nombrarán este viernes– y que son la Secretaría autonómica de Cultura i Esports (que no estaba prevista en el organigrama inicial) y la Dirección de la Oficina de Atención a la Infancia. Según el Govern, la reducción del altos cargos en el nuevo organigrama has supuesto el ahorro de un millón de euros.