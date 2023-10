El Govern aprueba un techo de gasto de 6.365 millones de euros para los presupuestos de 2024

El Govern ha aprobado este viernes en Consell de Govern el techo de gasto no financiero, primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2024, de 6365,5 millones de euros que son 418 más que en 2023, un 7,03% más. De este incremento, un 6’2% es de gasto efectivo mientras que el 1’1% restante es de gasto vinculado a proyectos finalistas de fondos europeos que vienen de años anteriores

El techo de gasto no financiero es la parte que se destina a políticas públicas atendiendo a los ingresos por impuestos cedidos y propios. Es el primer paso para la elaboración y la posterior tramitación del Proyecto de ley de presupuestos generales de las Islas Baleares, que se completa con los gastos financieros, es decir, la deuda pública y lo que el Govern abona a los bancos.

El cálculo del techo de gasto se basa en las previsiones de crecimiento económico para 2024 en Baleares y en el cálculo de ingresos de la comunidad. El Govern prevé un crecimiento de PIB real del 2,6 % (un 6’2% sin tener en cuenta la inflación), superior al de la media española (1’9%) y europea ( 1’4%) «gracias al papel relevante del turismo», según Costa.

Si bien en 2023, se han mantenido suspendidos los límites de déficit, deuda y regla de gasto, como desde 2020 por la covid, el Govern prevé que la Unión Europa los reactive en 2024. Por eso, segúbn ha señalado Costa, a pesar de la incertidumbre respecto del marco fiscal aplicable al ejercicio de 2024, la Comunidad Autónoma tomará como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0 % del PIB previsto y, por tanto y por primera vez, un escenario de equilibrio presupuestario.

Este es el techo de gasto no financiero más alto de la historia de las Islas Baleares. Se prevé que los ingresos no financieros para 2024 ascenderán hasta los 5.859,4 millones de euros, mientras que los 506,1 millones restantes corresponden a los ajustes de contabilidad nacional. La cifra de los ingresos no financieros (recursos del sistema de financiación autonómica, recaudación de tasas y precios públicos, aportaciones ajenas e ingresos de los tributos cedidos y propios, además de los fondos finalistas, como los europeos) representa un incremento del 7,6 % respecto de los ingresos previstos inicialmente para el año 2023 (+413,2 M€).

La parte más importante de los ingresos no financieros corresponde a los recursos del sistema de financiación autonómica, con una previsión de 3.963,3 millones de euros (67,6 % de los ingresos), un 18,3 % más de los recursos previstos para 2023. Respecto de los tributos cedidos, dado que las previsiones de cierre del ejercicio actual de 2023 de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y sobre actos jurídicos documentados (AJD) son menos favorables que las proyectadas hace ahora un año, fundamentan unas previsiones para 2024 a la baja. Igual sucede con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en este caso por las nuevas bonificaciones establecidas en el Decreto-ley 4/2023. El resto de tributos cedidos se prevé que incrementen la recaudación. En cuanto a los tributos propios (ITS y canon de saneamiento), las previsiones son de ligero incremento. En total, entre tributos cedidos y propios se prevén unos ingresos de 1.288,1 millones de euros, un 9,9 % menos que en 2023.

En cuanto a las aportaciones ajenas, el conjunto de transferencias corrientes y de capital se reducen en un 11,5 % respecto a las previsiones iniciales de 2023 (-67,7 millones de euros) hasta alcanzar los 522,8 millones. Destacan, por un lado, los 103,8 millones correspondientes al factor de insularidad (una de las partes del Régimen especial de las Islas Baleares) y, por otro, los 216,7 millones provenientes de los fondos europeos (REACT+FEDER+FSE). Las Islas Baleares recibirán prácticamente 100 millones más de los fondos europeos en el ejercicio de 2024 (de 118,5 millones se pasarán a 216,7 millones). Los 342,6 millones de euros de ingresos financieros, provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de ejercicios anteriores que aún no se han ejecutado.