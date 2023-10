La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado confiada este lunes de que durante su mandato no se repetirá una 'marea verde' en la educación, ante la aplicación de la libre elección de lengua incluida en el acuerdo de investidura con Vox. «Yo creo que algo hemos aprendido. Desde luego mi partido algo aprendió», ha declarado Prohens, preguntada por las protestas durante el Govern del PP con José Ramón Bauzá (2011-2015), en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid.

«A mí nunca se me han caído los anillos por pedir disculpas por habernos equivocado en diferentes cosas. Por eso pasamos de gobernar a estar en la oposición», ha razonado Prohens. La presidenta se ha mostrado confiada en que no se repetirán las 'mareas verdes' «por el talante del conseller de Educación», Antoni Vera, porque mantiene «diálogo constante» con los sindicatos educativos y porque son «conscientes de que cualquier reforma en educación requiere, sobre todo, medios económicos y medios humanos».

La 'popular' ha insistido en este último punto remarcando que «si no hay medios económicos y humanos no puede producirse esta reforma porque tensionas el sistema, y al final los más perjudicados no son los políticos o los sindicatos o los profesores» sino los alumnos. En cualquier caso, Prohens también ha recordado que el compromiso plasmado en los acuerdos con Vox es el de «ir avanzando durante toda la legislatura para que esta libre elección pudiera ser una realidad en todas las etapas educativas».

«Ello lo vamos a hacer con medios económicos, con medios materiales, escuchando a los sindicatos y escuchando a los profesores y equipos directivos» que son «los que tienen que hacer realidad esta libre elección». «Y se van a ir dando pasos, insisto, desde la tranquilidad, desde el consenso», ha apostillado. La presidenta ha indicado que, al tomar posesión del cargo en julio, para el inicio de curso escolar sólo ha «dado tiempo» de aplicar la gratuidad en la etapa 0-3 años y volver a las notas numéricas, mientras que dejan «para el curso que viene» la libre elección de lengua.

En la misma jornada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que el nacionalismo lleva a «un horizonte similar al de los Balcanes», frente a lo que ha defendido el «autonomismo cordial», al tiempo que ha elogiado los «pactos transparentes» de la presidenta de Baleares, Marga Prohens. Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia Prohens en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid. De hecho, Feijóo ha subrayado que los presidentes del Partido Popular defenderán el Estado de las Autonomías en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se reúne este jueves en el Senado, en un momento en que los independentistas y el candidato socialista, Pedro Sánchez, «intentan socavar la auténtica diversidad de España y de los españoles».

«No hay una fórmula superior a la autonómica para garantizar al mismo tiempo diversidad e igualdad. España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes», ha advertido Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha presentado la conferencia de la presidenta de Baleares, Marga Prohens. Así se ha pronunciado tres días antes de que el Senado acoja la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas para hablar, entre otras cuestiones, de la hipotética Ley de Amnistía que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.