La comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2023-2024 arrancará este jueves, 26 de octubre, a las 9:00 horas para los acreditados preferentes de Balears, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Los no preferentes tendrán que esperar un día más hasta el viernes 27 de octubre, también a las 9:00 horas. En el resto de comunidades autónomas los acreditados preferentes podrán reservar los viajes desde el sábado 28 y los no preferentes desde el lunes 30. Los viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia se podrán adquirir a partir del jueves 2 de noviembre.

Pero, ¿qué criterios sigue el Imserso para categorizar como preferente a algunos usuarios? El Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que se basa en la situación personal de cada persona y puede variar según el año. De este modo, se determina si un usuario es prioritario por la edad, el estado económico, la participación en el programa en años anteriores, y si forma parte de una familia numerosa. Con estos criterios se establece un sistema de puntos y, cuanto más elevada sea la suma, más probabilidades hay de que el solicitante sea prioritario.

Sistema de puntos

Edad

Los menores de 60 años, reciben 1 punto y los de 60, 2 puntos. Por cada año se suma un punto hasta el tope de los 78 años, que sumarán un máximo de 20.

Situación económica

El organismo también tiene en cuenta el importe de la pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Los ingresos de entre 484,61 y 900 euros son 45 puntos; de 900 a 1.050 euros, 40 puntos; de 1.050 a 1.200 euros, 35 puntos; de 1.200 a 1.350 euros, 30 puntos; de 1.350 a 1.500 euros, 25 puntos; de 1.500 a 1.650 euros, 20 puntos; de 1.650 a 1.800 euros, 15 puntos; de 1.800 a 1950 euros, 10 puntos; de 1.950 a 2.100 euros, 5 puntos; y a partir de 2.100 euros, 0 puntos.

Años anteriores

El programa busca favorecer que puedan acceder a los viajes nuevas personas solicitantes. Esta variable aporta hasta 24 puntos y se distribuye de la siguiente manera: personas que hayan solicitado el programa pero que no lo hayan disfrutado en los dos último años, 24 puntos; personas que no lo hayan solicitado ni disfrutado en los dos últimos años, 12 puntos; personas que hayan solicitado plaza en los dos últimos años y no lo hayan disfrutado en el último año, 9 puntos; y personas que hayan solicitado plaza en los últimos años y no hayan disfrutado de un turno del programa en el penúltimo año, 6 puntos. Los usuarios que hayan viajado los dos últimos años no tendrán puntos.

Familias numerosas

La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 24 puntos y se distribuye del siguiente modo: si el titular de la solicitud es miembro de una familia numerosa de categoría general recibirá 12 puntos y si es miembro de una familia numerosa de categoría especial, 24.

Viajes disponibles

La temporada 2023-24 cuenta con 886.269 plazas (unas 70.000 más que en la temporada anterior) repartidas entre tres lotes: 443.887 para viajes de costa peninsular; 230.039, de costa insular, y 212.343, de turismo de escapada con circuitos culturales, de naturaleza o de visita de capitales de provincia. Los precios oscilan entre 124,68 euros por uno de cuatros días (tres noches) a capital de provincia y 435,95, por uno de 10 días (nueve noches) a Canarias, transporte incluido.

Desde el pasado 4 de octubre, a las personas que han sido acreditadas para participar en los viajes les están llegando sus cartas de acreditación, en la que se señala a partir de qué día de este mes podrán reservar viajes correspondientes a la temporada de turismo 2023-2024. En esta carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de la empresa adjudicataria. En el caso de las reservas realizadas en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tras la adjudicación por parte del Imserso de la gestión de los tres lotes a Ávoris Corporación Empresarial (Barceló), el resto de licitadores (tres) decidió impugnarla ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que ha provocado un retraso en la puesta en marcha de los viajes. El tribunal desestimó en septiembre pasado los recursos presentados a la licitación, tras lo cual, el organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales procedió a la firma del contrato con la UTE adjudicataria de los tres lotes, Ávoris, y, posteriormente, al envío de las cartas de acreditación a los usuarios de los viajes.

Ante cualquier duda se puede acceder a la sede electrónica del Imserso y consultar el apartado de Preguntas más frecuentes relacionadas con el proceso de comercialización del Programa de Turismo. También se puede contactar por vía telefónica en el número 912 667 713, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 18:00 horas. Otra opción es llamar al teléfono gratuito 900 336 565 de la UTE Turismosocial.