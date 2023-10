El Govern ofrece una reunión a Vox este mismo viernes y no descarta aprobar el techo de gasto con el PSIB

El Govern no descarta «ninguna alternativa» para aprobar el techo de gasto de los Presupuestos para 2024, tampoco la de aceptar la abstención que le ha ofrecido el PSIB. Así de rotundo se ha mostrado este viernes el portavoz del Ejecutivo, vicepresidente y conseller d'Hisenda, Antoni Costa. Estas declaraciones se han producido después de la reunión semanal del Gabinete, marcada por las exigencias de Vox para que el PP le haga llegar un calendario sobre cómo se aplicará la libertad de elección de lengua en la escuela. La tarde de este viernes, tal y como ha informado Costa, se podría celebrar una reunión entre las dos formaciones, a la que también acudiría el conseller d’Educació, Antoni Vera. La cita está aún sin concretar y Vox no ha confirmado su asistencia.

El PP propone esta reunión con la idea de escuchar las propuestas de su socio y de plantearle las suyas. «Dejaremos claro que no podemos aceptar imposibles y que el límite es el Estatut», ha precisado, para añadir que cualquier medida tendrá que contar con el «aval de la comunidad educativa y de las familias». El titular d’Hisenda ha señalado que no tienen datos para saber cuál sería el impacto de una medida así, ni siquiera para el próximo curso. Costa ha afirmado que no aceptan propuestas «que vayan contra el Estatut» y ha recordado que este indica que al final de ciclo educativo hay que conocer las dos lenguas oficiales. Según la propuesta inicial de Vox, tendrían que habilitarse dos líneas, una en catalán y otra en castellano durante toda la etapa escolar.

«No nos desviamos del acuerdo que firmamos y el punto 54 es muy claro», ha dicho Costa. El citado punto señala que «en el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización». Ese punto también precisa que «nos comprometemos a extender este derecho a lo largo de todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas oficiales».

Vox ha ido doblando progresivamente sus exigencias y presentó una proposición no de ley para agilizar el proceso, una iniciativa que no gustó al PP. Vox optó entonces bloquear el techo de gasto y retrasar la tramitación de los Presupuestos. «Queremos aprobarlos y no descartamos otras opciones», ha dicho Costa hasta cinco veces, La reunión de esta tarde, si se produce, no será la única. Según el Govern hay que actuar de forma pausada y sin pedir imposibles. En tanto, intentará aprobar el techo de gasto. Es una situación inédita.