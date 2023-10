El Govern pone límites a Vox en su primera reunión tras la crisis por la lengua

El clima ha sido «de cordialidad» pero las posiciones del Govern del PP y de Vox no se han movido y siguen alejadas a la espera de otras reuniones que tendrán que celebrarse después de la de este viernes, la primera después de la crisis por la lengua (el partido ultra bloqueó el techo de gasto porque el Ejecutivo rechazo su propuesta para extender la libre elección de idioma a partir del próximo curso con un calendario de actuación) y que, según el resumen de fuentes del PP sirvió par «romper el hielo». La portavoz de Vox, Idoia Ribas, fue por esta misma línea: «Satisfacción. Es una primera reunión. Hay cosas nuevas sobre la mesa pero hay que seguir hablando».

Lo fundamental de la reunión es que, del lado del PP participó el conseller d’Educació, Antoni Vera, algo que reclamaba Vox, y pudo avanzar, aunque sin fechas, su método. Trabaja en un plan para el próximo curso.

El tono y objetivos de reunión los había marcado el portavoz del Ejecutivo, vicepresidente y conseller d’Hisenda, Antoni Costa, en su comparecencia habitual tras la reunión del Consell de Govern: firmeza, no salir de los que marca el Estatut d’Autonomía y dejar claro que el Govern se tomaba en serio la oferta del PSIB para aprobar el techo de gasto y despejar los Presupuestos para 2024.

Costa había explicado que no descarta «ninguna alternativa» para aprobar el techo de gasto de los Presupuestos para 2024, tampoco la de aceptar la abstención que le ha ofrecido el PSIB. Y fue Costa quien explicó que por la tarde se verían con la representación de Vox y que acudirían a ella con la idea de escuchar las propuestas de su socio y de plantear las suyas.

«Dejaremos claro que no podemos aceptar imposibles y que el límite es el Estatut», precisó para añadir que cualquier medida tendrá que contar con el «aval de la comunidad educativa y de las familias».

El titular d’Hisenda señaló que no hay datos para saber cuál sería el impacto de una medida aplicada al ritmo que Vox quería en su proposición no de ley, y que no se aprobó. Costa indicó que no aceptan propuestas «que vayan contra el Estatut». Y sobre si ese era el caso de la de Vox , dijo: «No soy jurista pero el Estatut deja claro que al completar el ciclo educativo hay que conocer las dos lenguas oficiales». Según la propuesta de Vox, tendrían que habilitarse dos líneas, una en catalán y otra en castellano, eso es separar al alumnado. «Cumpliremos el acuerdo que firmamos y el punto 54 es claro», dijo. Los contactos seguirán.