El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha asegurado este sábado que regresa a España tras seis años en el extranjero: «Volver siempre es la mejor parte de la aventura». Así lo ha anunciado en un mensaje en la red social 'X', en el que también ha adjuntado tres fotografías junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

«Gracias por haberme acompañado durante estos seis años de exilio y ahora también en este primer trayecto de vuelta a casa. Por todo lo que hemos luchado, reído, vivido y llorado. Gracias, 'president». En las imágenes, se le puede ver tomando un café con el expresidente catalán -también huido a Bélgica-, dándose un abrazo y en el interior de un coche, fotografías que dan cuenta de la estrecha relación entre ambos. Puigdemont le ha deseado al rapero un «buen regreso» a España: «Que tengas un buen regreso a tu tierra, que es la nuestra. Contigo, Valtònyc, todos regresamos un poco», ha defendido en un mensaje en 'X' (antes, Twitter). «Gracias por resistir un exilio injusto y acompañarnos sin desfallecer nunca. Ha sido un honor compartir este viaje», ha añadido Puigdemont.

Tornar sempre és la millor part de l'aventura.



Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests 6 anys d'exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, President @KRLS pic.twitter.com/sX6JWtN0Zv — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) October 28, 2023

Valtònyc fue condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y humillación a las víctimas. Su abogado, Gonzalo Boye, ha asegurado en una entrevista en RAC1 que el rapero llegará a Catalunya este mismo sábado después de que el viernes se les informara de la prescripción de su pena. Ha afirmado que regresa en coche y que Puigdemont, con quien se han «ayudado mucho» estos años, le acompaña una parte del camino y después regresará a Bruselas.

Boye asegura que «ya es un hombre libre»

Boye ha asegurado que el rapero «ya es un hombre libre» y no puede ser detenido, y que cuando llegue visitará Catalunya y también Baleares, donde reside su familia. Preguntado por si participará en un concierto en Barcelona programado para este domingo en apoyo a Palestina, Boye no lo ha descartado: «Puede ser. Yo la verdad no me meto en su agenda cultural, pero ya le digo: él, organizar un concierto, no. Pero participar en uno, claro, ¿porqué no?».

Valtònyc huyó a Bélgica en 2018 para evitar su ingreso en prisión, una vez el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenaba por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, en las letras de sus canciones. La justicia española intentó la extradición de Josep Miquel Arenas, pero los tribunales belgas la frenaron en dos ocasiones: en 2021, la rechazaron argumentando que las letras del rapero estaban amparadas por la libertad de expresión, una decisión que la Fiscalía recurrió para posibilitar su entrega por un delito de insultos comunes. En 2022, el Tribunal de Apelación de Gante rechazó de nuevo la petición de la justicia española, al concluir que los insultos al rey no son delito en Bélgica.