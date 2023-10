El conseller de Educación, Antoni Vera, ha dicho este martes en el Parlament que el Govern «aún no tiene previsión presupuestaria» del gasto que supondrá la libre elección de lengua en los colegios de Baleares. Vera ha respondido a la oposición que el Ejecutivo de Marga Prohens todavía no ha adoptado ni ha anunciado ninguna medida sobre el asunto, por lo que este debate que plantea de manera constante la oposición, PSIB y MÉS, es una «distopía ficticia» para sacar «rédito» político. PSIB y MÉS han vuelto a «tender la mano» al Govern del PP para aprobar el techo de gasto de 2024 si rompe con Vox y desiste de la «segregación lingüística» en las escuelas, mientras que el Ejecutivo ha garantizado que no desplegará ninguna medida «de espaldas» a la comunidad educativa.

El debate sobre la libre elección de la lengua vehicular en la educación ha vuelto este martes al Parlament con varias preguntas que la oposición ha planteado al conseller de Educación, que ha denunciado la «supremacía moral» de la izquierda para «tener razón» sobre cualquier tema, al tiempo que ha lamentado su «necesidad de crear alarmismo». Vera ha dejado claro que el Govern balear «no cree en la inmersión lingüística» y que desde que es conseller «nunca» ha tomado una sola media «de espaldas» a la comunidad educativa, y así lo continuará haciendo, si bien no ha concretado cómo se hará efectiva la elección de la lengua en todas las etapas educativas, un acuerdo político firmado con Vox. El diputado socialista Marc Pons le ha soltado al conseller que «vive en el mundo de los iluminados» porque el Govern, constituido hace cuatro meses, aún no ha conseguido sacar adelante en la Cámara legislativa el techo de gasto (Vox lo impidió), ni sabe cuándo se aprobarán los presupuestos autonómicos de 2024. Es una «crisis de caballo» que pone en duda la capacidad del PP para gobernar las Islas Baleares durante esta legislatura, ha sostenido Pons, que ha insistido en conocer cómo se aprobará una medida que afecta a una comunidad educativa de 170.000 alumnos y 421 centros. La diputada del PSIB Pilar Costa le ha advertido al titular de Educación que va camino del «precipicio» porque hasta Escola Catòlica es contraria a su política lingüística y porque es «incompatible» pactar con Vox y la comunidad educativa al mismo tiempo. Costa ha recordado que el Govern arrastra ya 15 días de polémica y continúa sin «hablar claro», por lo que ha invitado al conseller a que diga con quién pactará, si con Vox o con la oposición. Vera le ha reprochado a los socialistas que en la pasada legislatura se cerrara un acuerdo PSIB-PP sobre la lengua con ocasión de la aprobación de la Ley de Educación y, a última hora, los socialistas se echaron atrás porque «sus hermanos de MÉS se enfadaron». Desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha afeado al Govern que «ejecute las políticas de odio de Vox» para contentar a este partido de «extrema derecha» y disponer así de su apoyo parlamentario. Lo que no puede ser es que «cada vez que gobierna la derecha en Baleares se ponga en la diana» la educación y lengua propia, el catalán, ha lamentado. Ademas, la representante de MÉS ha hecho hincapié en que el 88 % de los votantes de las pasadas elecciones autonómicas no están a favor de la segregación lingüística, ni los del PP, un tema que este partido ni recogía en su programa electoral.