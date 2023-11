PP y Vox retoman este jueves las negociaciones para tratar de cerrar un acuerdo que permita desbliquear la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. La reunión se celebrará de nuevo esta tarde y el objetivo es poder superar las diferencias entre ambos partidos sobre el calendario de aplicación de la libre elección de lengua en la enseñanza. De momento, la Junta de Portavoces que se ha reunido este jueves ha aprobado el orden del día del próximo martes, en el que no figura la aprobación del techo de gasto, que sigue bloqueado desde hace más de dos semanas.

Aún así, el PP aún tiene margen en caso de que la reunión de esta tarde permita llegar a un acuerdo con la posibilidad de convocar un pleno extraordinario la próxima semana que desbloquee la aprobación de los Presupuestos. Si el Parlament no da el visto bueno al techo de gasto, el Govern no puede llevar a la Cámara los Presupuestos para el año que viene y, en última instancia, si el desacuerdo persiste, se verá obligado a prorrogar las cuentas de Francina Armengol.

Vox espera que el conseller d'Educació presente en la reunión de esta tarde una propuesta definitiva sobre cómo se hará la libre elección de lengua, con detalles sobre el calendario de aplicación y sobre los recursos que piensa destinar el Govern a este proyecto, pero no está claro, en estos momentos, que las exigencias de Vox se lleguen a cumplir. La presidenta del Govern ha repetido en numerosas ocasiones que el calendario debe fijarlo el conseller, no Vox. También ha descartado que haya segregación lingüística en los colegios, porque no lo permite el Estatut, pero no ha aclarado cómo se hará.

En los últimos días ha ido creciendo el malestar en las filas del PP ante las exigencias de Vox por su contundencia cuando apenas habían pasado 100 días de la investidura de Prohens. Algunas voces han llegado a sugerir en privado la posibilidad de que no se atienda a las exigencias de Vox, aunque todos los cargos públicos insisten en que Vox es el socio de gobierno, por lo que es imprescindible pactar con ellos.