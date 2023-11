La portavoz del grupo parlamentario Vox, Idoia Ribas, ha asegurado este lunes que confía «plenamente» en que el conseller de Educación, Antoni Vera, «va a hacer todo lo que está en su mano para que este plan sea efectivo y pueda ser un vehículo útil para implantar la libre elección de lengua». Ribas ha anunciado que Vox votará el martes a favor del techo de gasto del Govern, previo a los presupuestos de la comunidad, y ha valorado el acuerdo que lo ha hecho posible, alcanzado con el PP para que Educación ponga en marcha la libre elección de lengua hasta segundo de primaria y un plan piloto de libre elección de lengua voluntario para los centros en las demás etapa.

«Conocido el calendario de aplicación y unas de las medidas que hemos acordado impulsar, nuestro grupo no tenemos ningún motivo para votar en contra», ha dicho Ribas en la rueda de prensa semanal en el Parlament. Ribas se ha mostrado satisfecha de que Vera «haya dado un paso adelante y haya puesto sobre la mesa una propuesta» y ha insistido en no tener ningún motivo para desconfiar de que no vaya a cumplirse su propósito de «devolver a los ciudadanos sus derechos lingüísticos y que sus hijos puedan estudiar en su lengua manera o en la lengua que decidan».

Espera que el plan piloto cuente «con los incentivos adecuados y con los medios humanos, materiales y económicos que requieran los centros que quieran acogerse». Sobre si se puede aplicar esa libre elección manteniendo la Ley de Educación, la de Normalización y el Decreto de Mínimos, Ribas ha explicado que se puede aplicar en las asignaturas «llamadas troncales», las del área ciencia, técnico y social. «Las materias optativas con menos carga lectiva y menos peso de dedicación de los estudiantes, pueden ser libremente decididas por los centros en cuanto al idioma en que se tienen que impartir», ha asegurado.

Sobre qué hará Vox en caso de que ningún centro opte por aplicar la libre elección de lengua, Ribas ha pedido «esperar a valorar cómo el consejero de Educación va a implantar el acuerdo» y a que tenga éxito. «De lo contrario tendremos que plantear otras medidas porque lo que está claro es que el acuerdo se va a cumplir esta legislatura, nosotros vamos a exigirlo», ha subrayado. Ribas ha insistido en que «esto es una primera propuesta, la primera vez en la historia esta comunidad autónoma que un consejero de Educación plantea una propuesta y pone un plan encima de la mesa que permite la libertad de elección de lengua de los padres».

Según Ribas, Vox no ha visto rebajadas «en ningún caso» sus expectativas y sobre el hecho de que la libre elección esté en manos de los centros y no de las familias, ha recalcado que el acuerdo alcanzado en 100 días de gobierno es «mucho más que lo conseguido por mucha gente que lleva luchando por estos derechos más de 25 años».

«Seguiremos avanzando e implementando otras medidas para conseguir esa libre elección de lengua», ha afirmado Ribas, que ha defendido que la propuesta que planteó el conseller de Educación es «adecuada para evitar que la comunidad educativa pueda criticar, como hicieron el viernes aún sin conocer el acuerdo». La portavoz de Vox espera que, tras la reunión este lunes de la mesa de educación, la comunidad educativa «cambie de opinión». «No estamos pidiendo ningún imposible, no venimos a romper absolutamente nada, venimos a pedir libertad para que los padres puedan elegir la lengua de educación de sus hijos; eso no supone que vaya a haber menos garantías», ha afirmado. Ha adelantado que habrá aportaciones de Vox a los presupuestos, pero no las ha concretado.