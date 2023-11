El PSIB ha asegurado que el acuerdo entre PP y Vox para la implantación de la libre elección de lengua en la comunidad es contrario al Decret de Mínims y «abre el camino de la segregación» en las Islas. De esta manera se ha expresado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, al afirmar que en el Decreto de Mínimos se establece que «asignaturas como conocimiento del medio o historia se tienen que impartir en catalán».

Por otro lado, ha anunciado que el PSIB solicitará a la Conselleria d'Educació i Universitats que entregue la documentación que, «según Vox», habría entregado para aplicar la libre elección de lengua. Asimismo, también solicitarán las comparecencias del propio conseller del ramo, Antoni Vera, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, para explicar cómo se aplicará dicho acuerdo.

Exigim la compareixença de la presidenta Prohens per donar compte del pla de segregació educativa que ha pactat amb Vox.



Volen veure el document que ho farà possible, que només han compartit amb els seus socis d'ultradreta.



Demanam respecte cap a la comunitat educativa. pic.twitter.com/8SxIyn3Pzr — PSIB-PSOE (@psibpsoe) November 6, 2023

«Con este acuerdo el PP empieza un camino peligroso y siempre que se abre un camino no se sabe claramente hasta dónde llega y esto es abrir el camino de la segregación lingüística en las aulas, aunque el PP pueda hacer los juegos semánticos que quiera», ha defendido. En ese sentido, ha aseverado que este acuerdo «abre un enfrentamiento» dentro de la comunidad educativa, con asociaciones de padres, los docentes y los claustros. Negueruela también ha criticado que el Govern ofreciera un acuerdo y se dijera «mentiras» a la comunidad educativa.

Por otro lado, ha censurado que Vera pretendiera explicar a la comunidad educativa los acuerdos entre PP y Vox, ya que, a su juicio, es «confundir los espacios donde se tienen que explicar». Asimismo, ha criticado que el acuerdo sea «tan difuso» y que haya «demasiadas incertezas». «Tienes que buscar entre líneas qué quieren decir, ya que nadie quiere decir quién renuncia más a sus preceptos y juegan con la educación, porque ni PP ni Vox se ponen de acuerdo para vender el pacto que han alcanzado», ha argumentado Negueruela.

Consultado por la posición del PSIB para la votación del techo de gasto de este martes, Negueruela ha indicado que votarán en contra dado que «se pondrán recursos públicos para hacer los desdoblamientos y los presupuestos no tienen que ir dirigidos a segregar». «El PSIB se opondrá de todas las formas posibles», ha agregado. Por otro lado, el portavoz socialista ha avanzado que el PSIB no acudirá a la World Travel Market porque, pese a «no compartir el modelo turístico del PP», no quieren ir a las ferias internacionales a «criticar al Govern, como hacía el PP».