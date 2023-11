El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha defendido este lunes que su plan lingúístico pactado con Vox no vulnera la normativa vigente, tampoco el Decret de Mínims, como han advertido entidades de la comunidad educativa y el PSIB. «El 50 % de las materias no lingüísticas tendrán que ser en catalán e insisto en que no se cambiará la normativa vigente», ha dicho a los medios tras acabar la Mesa Sectorial d'Educació, de la que el STEI ha decidido salir por considerar que tendrían que haber negociado estas medidas y no solamente acudir a escucharlas en boca de Vera.

Sobre la libre elección de lengua en la primera enseñanza, hasta segundo de Primaria, el conseller ha insistido en que es un artículo de la Llei de Normalització Lingüística de 1986 que no se está aplicando, por lo que también considera que no incumple el Decret de Mínims. Sobre la Mesa Sectorial, Vera ha dicho que ha comunicado a todos los sindicatos que todas las medidas que hagan se tratarán en el futuro para que cada entidad haga sus observaciones. Además, el conseller ha vuelto a descartar que su plan lingüístico pueda generar conflictos o manifestaciones como la del TIL porque es algo voluntarios. «Quien quiera seguir como hasta ahora, podrá seguir haciéndolo», ha señalado, como ya hizo el viernes en el Consolat de Mar, después de que las entidades de la comunidad educativa le dieran plantón al considerar que las medidas estaban cerradas con Vox.