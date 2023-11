«Es interesante que por primera vez surja en Baleares (y no me consta que haya pasado en otro lugar de España) un grupo de padres que se movilice para intentar cambiar la tendencia y que los niños no tengan teléfono móvil al menos hasta que lleguen al instituto. Quitaría problemas graves. La última memoria de la Fiscalía de Menores en Baleares refleja un aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores y sabemos que la edad media a la que los niños empiezan a ver pornografía está en los 9 años». Rafel Covas, coordinador del programa Policía Tutor en Baleares y presidente de la Asociación Nacional de Policías Tutores aplaude la iniciativa de Laura y Xim, los padres de Palma que en las últimas 24 horas han logrado reunir un grupo de más de mil progenitores dispuestos a luchar para cambiar las estadísticas.

Reunidos bajo el lema 'Adolescència sense mòbil' han creado un grupo de Telegram para intentar retrasar la compra de móviles a sus hijos. La edad media nacional a la que los niños reciben su primer teléfono móvil es de 11 años una cifra que sube ligeramente (hasta los 11,6 años) en Balears. «Ojalá vaya bien esta iniciativa. Lamentablemente el teléfono móvil se ha convertido en el regalo de comunión para los niños y niñas con los problemas y riesgos que conlleva como las adicciones, el cyberbulling y el inicio de la visibilización de pornografía», dice Covas. El coordinador de los policías tutores avisa de un aumento de las agresiones familiares como consecuencia de las adicciones a internet y de un aumento de las agresiones sexuales relacionado con la visualización temprana de la pornografía. «Sabemos que los niños empiezan a ver pornografía con solo 9 años y no entienden lo que están viendo ni están preparados. Eso puede favorecer que recreen situaciones que no son reales y ya estamos viendo que aumentan las agresiones sexuales de menores», explica. Covas avisa también del aumento del ciberbullyng. Hablamos de niños que legalmente no pueden tener redes sociales pero muchos ya tienen perfiles y eso es algo que evitaríamos si no tuvieran teléfono móvil o si usaran el de sus padres de forma controlada. Es una barbaridad que se haya convertido en el regalo de comunión y nos encontramos con situaciones impensables como casos de niños que sufren bullyng porque son señalados por no tener móvil cuando son los que están haciendo las cosas de forma correcta», dice el coordinador de Policía Tutor. Covas, que preside también la asociación nacional de Policías tutores asegura que «es un problema que preocupa en todo el territorio nacional. El problema esta en todos sitios». Hasta ahora no le consta que existan otras iniciativas como 'Adolescència sense mòbil' a nivel nacional.