Unas 10.000 según la Policía Nacional, y hasta 13.000 según el PP, han participado este domingo en Palma en la concentración contra contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la futura ley de amnistía, que es uno de los puntos del acuerdo que el socialista ha firmado con Junts para poder desbloquear su investidura. La protesta, que ha sido convocada por el PP en las 52 capitales de provincia y a la que se ha sumado Vox; ya ha finalizado. No obstante, ahora Vox está realizando la suya propia frente a la sede del PSIB.

Cabe destacar que se han superado las previsiones, ya que la gente llega hasta el Paseo del Born y las calles de los alrededores. Se escuchan gritos de ¡Pedro Sanchez hijo de puta!, ¡Puigdemont a prisión!, ¡Pedro Sanchez traidor' o 'España no se rinde'; también hay carteles en los que se puede leer 'Amnistía en mi nombre no' o 'Que te vote y txapotw'. Cabe precisar que la dirección nacional de los populares ha ordenado a la regionales que vigilen que no ha banderas preconstitucionales, ni cánticos o consignas franquistas. El objetivo que persiguen es que la noticia sea la manifestación y evitar que quede ensombrecida por otros aspectos, como ha ocurrido estos últimos días en las que se han celebrado en Madrid, donde se han producido cargas policiales y detenidos.

En Palma se han concentrado en la calle Constitución, frente a la Delegación del Gobierno, bajo el lema 'No a la amnistía' y está encabezada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que esta misma semana ha anunciado que acude a la protesta «como una ciudadana más». Además, hay destacados dirigentes del Govern y del PP, como Toni Costa, Alejandro Sáenz De San Pedro, Javier Bonet o Antoni Vera; así como históricos del partido, como el expresidente del Parlament y exalcalde de Inca, Pere Rotger. Cabe destacar que este ha realizado una intervención en catalán y algunos asistentes le han increpado, hasta el punto que ha tenido que pedir silencio y aclarar que utiliza ambas lenguas. «Somos una comunidad bilingüe y hay que respetar las dos lenguas. Estamos aquí para cosas más importantes». Al margen de esto, que según algunos asistentes ha sido algo breve y sin importancia, no se han producido incidentes. Por parte de Vox están Idoia Ribas, Gabriel Le Senne, Pedro Bestard y Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla-La Mancha.

Prohens ha denunciado que «Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas y ha demostrado que no tiene límites para conseguir mantenerse en la presidencia del Gobierno». «Sánchez ha pactado una amnistía que deslegitima a los jueces, que acaba con la separación de poderes y con el Estado de Derecho con la que no solamente se perdonarán los delitos vinculados al referéndum, sino que también delitos de corrupción de colaboradores de Puigdemont».

La presidenta del Govern y del PP balear ha lamentado que «Sánchez también ha pactado ir a una mesa de negociación con un relator internacional, un referéndum y romper la caja común que, evidentemente, quienes van a pagarlo van a ser los ciudadanos de Baleares». Ante esta situación, «de momento, tenemos la vía de la movilización social, de la movilización pacífica en la calle, la movilización de los demócratas y constitucionalistas». No obstante, ha expresado su deseo de que «el PSOE tome nota, porque aún están a tiempo de rectificar y no emprender esta peligrosa deriva para nuestra democracia».

Feijóo ha pedido esta semana una «reacción firme y serena, institucional, legal política y social y debe de ir más allá de los márgenes de los partidos políticos». En su opinión, «estamos ante un desafío a la democracia española, que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. Si para ser presidente del Gobierno alguien está dispuesto a ser un mero instrumento en manos del independentismo, la nación y sus ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacer oír su voz. Cada vez hay más motivos para acudir a las movilizaciones de este domingo 12 a las 12 de la mañana en las plazas de las ciudades de España. Somos una democracia, fuerte, plural y con principios. Disponemos de resortes para contrarrestar a los que quieren debilitarla, los usaremos todos».