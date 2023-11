«Los casos de diabetes están en incremento constante en Balears», asegura la doctora Mercedes Noval, facultativa del Servicio de Endocrinología del hospital de Son Espases. Aunque matiza que no tienen datos precisos, subraya que es una realidad que vienen constatando desde hace años. Sí asegura que este aumento de los diabéticos están estrechamente relacionado con el de la obesidad.

La doctora Noval precisa que hay dos tipos de diabetes. «La tipo I, que se produce por un problema autoinmune de las células que fabrican la insulina, de forma que el cuerpo deja de tener insulina y por eso los pacientes se tratan con insulina rápida y lenta. La tipo II, que está motivada por un exceso de peso, que conlleva una resistencia a la insulina. Es decir, el paciente la tiene pero no puede trabajar bien y, por eso, utilizamos tratamientos, ya sean en pastillas o inyectables. Su objetivo es reducir la resistencia a la insulina y que se controlen los niveles de glucemia». Los casos de ambos tipos están al alza, pero especialmente la tipo II.

Cada vez afecta a personas más jóvenes

Este próximo martes, 14 de noviembre, se conmemora el Dia Mundial de la Diabetes y otro dato relevante es que los casos de la tipo II cada vez se producen en individuos más jóvenes. «Antes solían darse a partir de los 45-50 años, mientras que ahora cada vez es más habituales en personas más jóvenes, e incluso, niños y adolescentes».

Preguntada por si la mala alimentación, en parte motivada por el encarecimiento de la cesta de la compra, reconoce que sí. Aunque precisa que es posible llevar una alimentación saludable sin que se dispare el presupuesto familiar. En este sentido, recomienda apostar por la dieta mediterránea, basada en las legumbres, frutas y verduras. Sin embargo, reconoce que para ello es necesario seguir cierta planificación y «en los momentos en los que vivimos es complicado». Noval destaca que la obesidad, que está estrechamente ligada con la diabetes, «se asocia con ciudadanos con menos recursos económicos».

Cada vez hay más personas con diabetes.

Se puede revertir la situación

Pese a que las cifras no son nada halagüeñas, la doctora Noval se muestra convencida de que se puede revertir esta tendencia y conseguir que los casos de diabetes comiencen a descender. Para ello, una de las claves es seguir una buena alimentación y defiende que para conseguirlo es fundamental la educación. «Debería haber una asignatura de nutrición en los colegios. No podemos comer todos los días pizzas y hamburguesas esperando que nuestra salud no sufra ningún problema; hacerlo tiene consecuencias», concluye.