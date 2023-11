El Moviment per l'Escola en Català, que aglutina nueve sindicatos y entidades lingüísticas de Baleares, ha pedido este martes al Govern que dé marcha atrás en su plan voluntario para que los centros sostenidos con fondos públicos permitan a las familias elegir la lengua en la que estudian sus hijos. «El PP nos ha mentido porque el conseller Antoni Vera nos dijo en una reunión que no habría segregación y que no harían batalla contra la lengua; también han han mentido a sus votantes», ha afirmado el delegado de la Plaforma per la Llengua en las Islas, Ivan Solivellas, que ha asegurado que si el plan sale adelante no descartan acudir a los tribunales para impugnarlo. Su petición se suma a la de las 35 entidades educativas y sociales que ya se han expresado en estos términos.

Las entidades están convencidas de que el plan piloto voluntario implicará segregar a los alumnos de las familias que hayan decidido que estudien en castellano o en catalán. Un hecho que Vera ha negado porque solamente habrá desdobles por horas, no por líneas. De todos modos, la plataforma ve imposible cumplir con la normativa lingüística vigente, como ha prometido el conseller d'Educació, puesto que no se podrá garantizar un mínimo del 50 % de enseñanza en catalán. Además, Solivellas considera que hay pocas familias que quieran elegir en castellano y que, en estos casos, suelen ser personas «marcadas políticamente». Noticias relacionadas Educació promete que no separarán a los alumnos por grupos según la lengua «Atentan contra el catalán y su uso social, ¿dónde queda el bilingüismo que defendía el PP?», se ha preguntado Solivellas en la rueda de prensa. «Han creado un problema de convivencia, cuando no existía en las aulas; la escuela es el primer contacto de muchos ciudadanos con la lengua propia; no todo el mundo que vive en las Islas la conoce, vive de espaldas a ella y, si encima ahora se aplica este plan, la situación se encrudece», ha señalado el delegado, que considera que la medida implica romper un consenso que solo intentó quebrar el expresidente del PP José Ramón Bauzá. Aun así, cree que la situación se puede «reconducir». Solivellas también ha recordado que todos los estudios advierten de que en Baleares los alumnos que estudian en sistemas bilingües tienen mejores resultados en castellano y, de hecho ha insistido en que todos acaban dominando esta lengua, pero no el catalán. «Pensamos que Marg Prohens evitará el mismo recorrido que Bauzá, pero ahora nos han tirado la pelota a los centros, cuando el conflicto es entre Vox y PP, no existe en las aulas», según ha dicho la representante del sindicato UOB, Maria Carmona. El Moviment per l'Escola en Català está conformado por un conjunto de entidades como el Institut d'Estudis Eivissencs, STEI Intersindical, Unió Obrera Balear, Plataforma per la Llengua Illes Balears, CCOO, Associació Professional de Docents d'Eivissa, Moviment Menorca Edu21, Obra Cultural Balear de Formentera y Alternativa Sindicat Docent.