El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha pedido este lunes el cese del vicepresidente del Govern, Toni Costa, o «que pida disculpas y dimita», tras haber contratado en su conselleria a Juan Antonio Serra Ferrer, procesado por agresión sexual y agresión a un policía. Negueruela considera que son «hechos gravísimos» que obligan a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a dar explicaciones públicas sobre la situación que afecta al vicepresidente, que nombró a Serra Ferrer director gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec).

«Que este gobierno haya contratado a una persona denunciada por agresión sexual y por agresión a un policía es uno de los hechos más graves que podamos conocer», ha dicho Negueruela en la rueda de prensa semanal en el Parlament, donde además ha criticado que «solo lo cesan porque se publican los hechos, no por la gravedad de los hechos», ha dicho sobre su destitución este sábado.

Según Negueruela, Costa conocía la situación, como profesor de la UIB, pero «debía esperar que no se publicase», y solo cabe la duda de si la presidenta Prohens podía o no estar al corriente. «Si no lo sabía, tiene que pedir disculpas y cesar a Costa, no caben medias tintas», ha reclamado Negueruela. El portavoz socialista ha insistido en que considera que el vicepresidente debería «antes de poner en más aprietos a la presidenta, pedir disculpas y dimitir por dignidad».

Negueruela ha destacado que, ante la denuncia, la UIB llevó a cabo un procedimiento «impecable» y apartó a Serra Ferrer, ante lo cual «lo que hace el Govern es ficharlo» por lo que «es gravísimo el nivel de impunidad en el que se ha creído el señor Costa». Ha asegurado que «Costa enmienda a la UIB fichando a Juan Antonio Serra».

El portavoz ha hecho hincapié en que fuera contratado por el Govern tras unos hechos «reprobables y detestables por los que había sido denunciado». Si bien ha manifestado su respeto a la presunción de inocencia, ha recalcado que «los atestados policiales son extremadamente claros», y el procesado incluso ha consignado las cantidades para hacer frente a posibles responsabilidades derivadas del juicio y para aplicarse atenuantes, con lo que «los hechos son clarísimos».

El grupo socialista formulará preguntas directas a Prohens en el pleno del martes sobre este asunto, para saber hasta qué punto el vicepresidente había dado las explicaciones oportunas al Consell de Govern.

En coherencia con las condenas de la violencia machista que ha manifestado Prohens estos días, Negueruela considera que «tiene que cesarlo de forma inminente o facilitar que dimita», por pérdida de confianza. «Ante un vicepresidente que se comporta así, solo cabe cese o dimisión», ha reiterado.

Negueruela ha criticado que en esta situación el Govern «continúa con sus despropósitos» y financiará la oficina «de odio lingüístico» propugnada por sus socios de gobierno de Vox y en la misma semana que se quiere cerrar la Oficina Anticorrupción. El portavoz socialista ha cuestionado que el Govern plantee clausurar dicha entidad: «Cuando todo lo que vemos es de una impunidad y de creerse por encima del bien y del mal».