El acceso al tratamiento que evita el contagio del VIH llega al año de espera

La Asociación de Lucha Anti-Sida de Balears (ALAS) recibe a usuarios, interesados en acceder a la consulta del PrEP, la píldora para prevenir la enfermedad –que responde al acrónimo en inglés de profilaxis preexposición– preguntando por si hay vías alternativas, pues les informan de que la espera para entrar en el programa público llega al año.

Ciertamente esta consulta está atendiendo en la actualidad a unas 340 personas, según datos suministrados por vías alternativas a la oficial (pues el IB-Salut no facilitó ayer el contacto con los responsables) y ya desde hace un año el servicio estaría saturado.

En 2022, el Govern informaba de que había 225 beneficiarios del programa, así pues, más de un centenar habrían entrado en este último año. Y es que el tratamiento ha resultado muy efectivo, pues ninguno de los que pacientes de esta unidad se ha contagiado de VIH. La pastilla, sin embargo, debe de ir acompañada de otras medidas como es un control periódico, educación y formación relacionada, el uso del preservativo o un calendario de vacunas para prevenir otras enfermedades.

El tratamiento del PrEP se realiza en el Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (CAITS) donde trabajan diferentes médicos internistas de los hospitales de las Islas que pasan esta consulta en horario de tarde, por lo que pese a que hacen lo que pueden, el servicio va justo y resulta insuficiente.

Por su parte, representantes de ALAS solicitan al Govern que pongan los medios necesarios al CAITS para que puedan asumir la demanda. En su día, además de solicitar refuerzos profesionales, se valoró si habría que espaciar el tiempo de control de los pacientes para así dar más margen a la agenda de los sanitarios.

Y es que en CAITS no sólo se realiza este servicio, la consulta ubicada en el Hospital General también vigila el resto de infecciones de transmisión sexual (ITS) causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos o protozoos que se pueden transmitir de una persona a otra por contacto físico durante las relaciones. En este sentido, ha habido un alza de ITS sobre todo de clamidia, sífilis y gonorrea en los últimos años que también repercuten en este servicio.

Respecto al sida, del que este viernes 1 de diciembre se celebra el Día Mundial, en Balears hay detectados 2.900 pacientes. En el último año se diagnosticaron un centenar de nuevos casos, con una tasa dentro de la media estatal.