La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, Javier Bonet, celebran su amor y lo han ratificado este domingo en las redes sociales. Cabe precisar que este 3 de diciembre se cumple un año de su primer aniversario de boda.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha puesto al estribillo de la canción 'La quiero a morir' de Manzanita, que Jaime Anglada cantó para ellos el día de su enlace matrimonial. «Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar. La quiero a morir».

Por su parte, Bonet ha recurrido a la foto de Prohens el día en el que ella fue elegida presidenta del Govern en el Parlament y ambos se fundieron en un abrazo. «¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo de este mundo? Esto», ha escrito el número dos de Cort. Ambos están recibiendo numerosas felicitaciones en sus perfiles de las redes sociales.

La pareja se dio el 'sí quiero' en la finca Morneta, de Binissalem, ante un centenar de invitados; llevan juntos desde el año 2018 y en mayo de 2022 nació la primera hija de ambos. A la boda acudieron numerosos amigos y familiares; así como numerosos cargos del PP como Cuca Gamarra, secretaria general del PP nacional, Jaime Martínez, Llorenç Galmés, Sebastià Sagreras, Maria Salom, Sandra Fernández, etc.

El cátering corrió a cargo del chef Miquel Calent, que realizó un guiño a la cocina navideña mallorquina, con unos canelones rellenos de boletus. Los invitados, además, degustaron una selección de vinos de Campos Dalt Turó Acopinyat y 12 Volts de Bodega 4 Kilos de Felanitx.