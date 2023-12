Los coches de Uber tendrán que seguir reservándose con media hora de antelación y no se podrá contratar uno de inmediato, a pesar de que inicialmente se planteó esta posibilidad. El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confirmado que el Govern mantendrá esta exigencia a la espera de que haya una sentencia específica para Baleares que aclare si esta limitación se adapta o no a la normativa. Una sentencia del País Vasco ha determinado que estas limitaciones no son pertinentes.

La normativa balear, aprobada a través de una ley, está en estos momentos recurrida en el Tribunal Constitucional y el Govern ya ha dicho que no hará modificaciones hasta que no se pronuncie el Alto Tribunal. La diferencia entre Baleares y el caso vasco que la normativa de aquella comunidad se aprobó por decreto y no por ley, como es el caso balear. Noticias relacionadas El Govern suprimirá los 30 minutos de antelación para contratar un Uber Costa ha informado de que el Govern está negociando con el sector en una doble vía, tanto para regular la antelación con la que se contrata el servicio, como el número de autorizaciones por isla. Ha reconocido que el departamento que dirige la consellera Marta Vidal está trabajando para evitar que se produzca «un alud» de autorizaciones de este tipo de vehículos. También ha confirmado que el Govern mantendrá las limitaciones en el número de vehículos a la espera de la sentencia definitiva. Este año se han registrado más de 10.000 solicitudes de autorizaciones de VTC, unas 3.000 en Mallorca y otras 8.000 en Eivissa. Por eso, el Govern se ha puesto a trabajar para regular esta nueva prestación de transporte. La Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, tiene en cartera la modificación de la normativa autonómica que afecta a este servicio, pero quiere negociarla previamente con el sector implicado. El PSIB ha presentado una ley en el Parlament para defender varias reivindicaciones que reclama el sector que se tratará el próximo martes.