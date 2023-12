Vox ha insistido este lunes que no apoyará los presupuestos autonómicos de 2024 del Govern balear del PP si no se aprueba su enmienda parcial de 20 millones de euros para garantizar la libre elección de lengua en los colegios de Baleares. «De aquí no nos vamos a apear; 20 millones no son ni 15, ni 10 ni 8 millones, son 20», ha dejado claro el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, en rueda de prensa.

La libre elección de lengua, ha recordado, es uno de los acuerdos programáticos de legislatura del PP y Vox, al igual que la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Se trata de dos puntos a los que Vox no renunciará en ningún caso, ha subrayado. «Tengo plena confianza en que el PP hará honor a su palabra» y a sus compromisos, ha comentado el portavoz adjunto de Vox en una rueda de prensa en la que ha aseverado: «Si votamos en contra (de los presupuestos), votaremos con todas las consecuencias». Rodríguez ha dicho que esos 20 millones son una condición «sine qua non» para apoyar los presupuestos y que, en ningún caso, su partido quiere que se produzca una situación como la vivida con la aprobación en el Parlament del techo de gasto, que no contó con el apoyo de este partido en una primera votación. Sobre este mismo asunto, la portavoz adjunta del PP, Marga Prohens, ha pedido «discreción» porque la negociación de los presupuestos y sus enmiendas parciales está abierta, con Vox y con el resto de partidos, y ha mostrado su «tranquilidad» porque está convencida de que se aprobarán las cuentas de Baleares la próxima semana en la Cámara legislativa. Durán ha respondido, como vienen señalando los populares en las últimas semanas, que 20 millones son una cantidad un tanto elevada y ha confiado en la negociación abierta con Vox. Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Neguerela, ha pedido al PP que «no acepte el chantaje de la ultraderecha» para imponer lo que ha calificado como «segregación lingüística» en las aulas de Baleares. Vox está «fijando la agenda del PP» desde que comenzó la legislatura, ha mantenido Negueruela, que ha ofrecido a los populares el apoyo de los socialistas para aprobar las cuentas de la comunidad autónoma. Negueruela ha advertido que esos 20 millones para la «segregación lingüística» solo son para un primer trimestre, por lo que el gasto público para un año podría alcanzar los 80 millones. Desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon también ha calificado las exigencias de Vox como «chantaje de la extrema derecha» y ha rechazado la «obsesión» de este partido contra el catalán. «Nos preguntamos si el PP de Prohens volverá a claudicar ante el nuevo chantaje de Vox, tal y como pasó con la aprobación del techo de gasto, y gastará 60 millones de euros públicos en segregar lingüísticamente a nuestros niños y jóvenes», ha manifestado Ramon. MÉS preguntará este martes al Govern en el pleno del Parlament «si el PP ya sabe cuál será el coste» económico del despliegue de las «políticas de odio de Vox».