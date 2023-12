Multa de 100 euros por gritar «viva España, Sánchez traidor»

Jesús Revuelta no da crédito a la propuesta de sanción que le ha remitido la Delegación del Gobierno. «Me han multado con 100 euros por gritar ‘Viva España, Sánchez traidor’ en el transcurso de una concentración contra la amnistía realizada frente a la sede del PSOE. Lo mejor de todo es que dicen que yo soy el organizador cuando yo no he tenido nada que ver con ello. La marcha estaba convocada por la asociación Revuelta, no por Jesús Revuelta», apunta el afectado.

Según el escrito de la Delegación del Gobierno, entre las 20 y las 20:30 horas del día 6 de noviembre, se concentraron unas 500 personas en la calle Sindicat de Palma, frente de la sede del PSIB-PSOE, para protestar por la proposición de la Ley de Amnistía. La acción, según la Policía Nacional, transcurrió sin ningún tipo de incidente, no se exhibió pancarta alguna y cumpliendo en todo momento las instrucciones dadas por los agentes de la Policía Nacional a los participantes. «Durante la concentración, que no se comunicó previamente a la autoridad gubernativa, se identificó, entre otros, a Jesús Revuelta, por considerarlo organizador o promotor, por cuanto profirió consignas tales como ‘Sánchez traidor y Viva España’ a través de un megáfono», según consta en el acta oficial a la que ha tenido acceso Ultima Hora. «La verdad es que si por gritar Sánchez traidor ya me califican de organizador de la marcha, muy mal vamos», apunta Revuelta. Ahora, la Delegación del Gobierno «inicia expediente sancionador como presunto responsable de dicha infracción por la cual pudiera corresponderle una multa de 100 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento».

Nada más tener conocimiento de la sanción, el perjudicado se presentó en la sede de la Delegación del Gobierno con los recortes de prensa donde se hacía constar que el organizador de la marcha era la Fundación Revuelta. «El próximo día diré que Walt Disney es un traidor y me meterán en la cárcel. No es normal esta falta de seriedad», concluye. La propia Policía Nacional reconoció en sus actas que el comportamiento de los manifestantes fue modélico y que no hubo ningún incidente. Ahora, el afectado dispone de 15 días para recurrir o para pagar con un 50 por ciento de descuento.