PP y Vox acercan posturas sobre el dinero para la elección de lengua

Los Presupuestos de la Comunitat pasan esta semana su prueba de fuego y a partir de la tarde de este martes se verá hasta dónde llega realmente el conflicto entre PP y Vox por la incorporación de las enmiendas de los socios de Prohens, especialmente la relativa a destinar 20 millones para el plan piloto de elección de lengua en los colegios.

Los dos partidos llevan días negociando y ayer ambos aseguraban que ha habido un acercamiento de posiciones. Las fuentes consultadas aseguran que habrá una partida para este plan, algo lógico se si tiene en cuenta que de alguna manera deberá financiarse el plan, pero la discrepancia está ahora en la cuantía. Vox insiste en que o se ponen 20 millones o el Presupuesto corre peligro, pero el Govern considera que se trata de una partida exagerada.

Sí a las enmiendas del PP

En cualquier caso, este martes se podrá constatar ese avance en las negociaciones. Se reúne la Comissio d’Hisenda del Parlament para debatir las enmiendas que han presentado los partidos y se espera que haya un cambio de postura en Vox. El partido que lidera Patricia de las Heras tumbó la semana pasada todas las enmiendas que presentó el PP a su propio texto, pero esta tarde puede haber cambio con respecto a lo que pasó hace unos días.

Fuentes de Vox explican que, en principio, sus diputados votarán a favor de las enmiendas del PP para que se incorporen al texto. Es decir, harán lo contrario de lo que hicieron la semana pasada. Está previsto que este martes por la tarde se debata el contenido de la ley y alguna de las secciones, pero no es probable que se llegue a la Conselleria d’Educació, que es donde está el desacuerdo en estos momentos. El debate de la enmienda con los 20 millones podrían celebrarse mañana miércoles.

«El PP al final hará honor a sus compromisos y aceptará la enmienda de 20 millones de euros para la libre elección de lengua. Yo quiero confiar en ello porque evidentemente no queremos volver a ver una situación como la de no aprobación del techo de gasto», dijo el diputado de Vox Sergio Rodríguez. La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, pidió prudencia y discreción en las negociaciones, mientras que los portavoces de PSIB y Més, Iago Negueruela y Maria Ramon, pedían al PP que no ceda al chantaje de Vox.