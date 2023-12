La oposición ha logrado tumbar más de 20 artículos del proyecto de ley de Presupuestos del Govern para el año que viene gracias a la abstención de Vox. Todos estos artículos han caído del articulado porque en la comisión del Parlament que debatía la norma se ha producido un triple empate entre los votos en contra de la izquierda y los votos a favor del PP. Como Vox se ha abstenido, artículos han decaído y han quedado eliminados del texto.

Esta 'desaparición' deja las cuentas completamente incoherentes, por lo que el PP ha pedido en la reunión que todos los artículos vuelvan a someterse a votación en el pleno de la próxima semana con la intención de poder recuperarlos. La situación que ha vivido la comisión de presupuestos no se había producido nunca antes en la historia del Parlament.

La caída de buena parte de la ley se ha debido a una complicada artimética parlamentaria: los seis votos del PP representaban a los 25 diputados que tiene la formación en el pleno y los seis votos de la izquierda representaban a los 25 diputados que suman PSIB, Més, MxM y Podemos en la Cámara. Los votos de Vox no contaban porque se ha abstenido y el reglamento establece que, en caso de empate, debe votarse tres veces. Si persiste el empate, la propuesta decae, que es lo que ha pasado en más de 20 ocasiones.

Una de las cuestiones que han caído, en este caso con el voto de Vox, es el plus que debían cobrar los altos cargos de la Península que se incporporen al Govern, pero también han caído numerosas disposiciones que hacen que la ley sea ahora mismo inaplicable. El vicepresident del Govern, Antoni Costa había asegurado este martes en el pleno que la semana que viene habrá Presupuestos, pero ahora mismo todo está en el aire.

No solo ha caído la mitad de la ley, sino que tampoco han podido incorporarse muchas de las enmiendas del PP porque Vox se ha abstenido, aunque algunas sí han salido adelante con los votos de Vox. Los socios de Prohens quieren hacer valer sus votos y exigen a Prohens, como condicion sine qua non, que se incorpore una partida de 20 millones para la elección de lengua en los centros educativos. PP y Vox habían avanzado en las negociaciones y Vox se abstuvo en lugar de votar en contra, como pasó en ponencia, pero aún así no ha sido suficiente para que la propuestas del Govern salieran adelante.