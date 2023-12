«El Nolotil es seguro y eficaz, tiene más beneficios que riesgos», asegura el presidente del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears, Antoni Real, que defiende la toma de este fármaco, siempre que se haga siguiendo estrictamente las recomendaciones de los profesionales sanitarios. «El Metamizol es un medicamento que lleva muchos años vendiéndose en España, está controlado por la Agencia Española del Medicamento y es seguro», insiste.

No obstante, precisa que tiene algunos riesgos, al igual que el resto de fármacos. «Todos tiene riesgos y beneficios, pero en nuestro país los segundos son infinitamente superiores a los problemas que haya podido causar». En este punto, insiste en la necesidad de realizar un uso responsable y controlado por parte del profesional sanitario que lo prescriba. De este modo, las dosis no deben ser elevadas y no es conveniente que superen los ocho días; lo recomendable son tres.

Real destaca que el Nolotil es el medicamento más utilizado en España y resalta que los problemas que ha provocado «han sido mínimos». Sí reconoce que tiene efectos secundarios, como el resto de fármacos, y señala que uno de ellos es la agranulocitosis (bajada de defensas por la disminución de los glóbulos blancos. Además, precisa que en el caso de los ciudadanos nórdicos sí se han podido constatar más efectos adversos, pero no entre los españoles. Por todo ello, el presidente del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears no es partidario de eliminar la venta de Metamizol.

Col·legi Oficial de Metges de Balears

El presidente del Col·legi Oficial de Metges de Balears (COMIB), Carles Recasens.

El presidente del Col·legi Oficial de Metges de Balears (COMIB), Carles Recasens, tiene una opinión muy parecida a la de Real y recuerda que la Agencia Española del Medicamento ha revisado hace poco este producto y ha concluido que «no hay nuevos hallazgos que cambien su perfil de seguridad». En este punto, recuerda que «en 2018 ya se informó de la particularidad de este fármaco, que tiene que estar sujeto a la prescripción de los profesionales sanitarios y seguir sus recomendaciones de uso». Por tanto, insiste en la necesidad de no automedicarse ni abusar de este fármaco. «Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios», concluye.