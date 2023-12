Buena noticia para los conductores: la gasolina 95 no estaba tan barata en Baleares desde enero de 2022, es decir, desde antes del inicio de la guerra en Ucrania. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, informa que de media este semana se está vendido a 1,630 euros el litro; en enero de 2022 estaba de media a 1,591 euros. En este punto, Mayans precisa que si se tiene en cuenta la bonificación de 0,20 euros el litro que aprobó el Gobierno de España en abril de 2022 para hacer frente a la escalada del precio que se produjo, sí hay momentos en los que se vendió a un precio inferior; pero «sin tener en cuenta la bonificación, que estuvo en vigor hasta diciembre de 2022, la gasolina no estaba tan barata desde enero de 2022».

El pico de la gasolina 95 se alcanzó en septiembre de 2023, cuando escaló hasta 1,846 euros el litro y los consumidores ya no tenían el descuento del Ejecutivo central. Sin embargo, el pasado mes de octubre comenzó una senda descendente, que se mantiene hasta la fecha. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares precisa que el coste del diesel también se está reduciendo, pero no tanto como el de la gasolina 95. Esta semana, de media se está comercializando en las Islas a 1,606 euros el litro. «El precio más bajo del diesel, de media, se dio en el mes de mayo cuando estaba a 1,506 euros el litro», señala.





¿Por qué baja el precio de la gasolina?

Preguntado por los motivos por los que se ha abaratado la gasolina 95, Mayans responde que ha dos principales. «El primero es que se está previendo una desaceleración de la economía de EEUU, igual que en Europa, y el ritmo de crecimiento de China no es el que se esperaba. Por tanto, se prevé una caída de la demanda del consumo a nivel mundial. El segundo es que el euro está más fuerte que el dólar. Nosotros compramos el petróleo en Europa en dólares y el tipo de cambio nos sale favorable».

Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas, se expresa en términos similares y ve «normal que el precio de la gasolina haya caído mucho porque el petróleo se ha abaratado por la ralentización económica que se está produciendo; el mercado está haciendo que se consuma menos petróleo y se espera que siga así». Sin embargo, advierte que «no hay que lanzar las campanas al vuelo porque si la demanda es más débil la oferta también se puede frenar, como ha sucedido hace poco. Además, tenemos la espada de Damocles de Israel, sobre todo si Irán entrara en guerra y se le impusieran sanciones y este cerrara el estrecho de Ormuz. No obstante, parece que esta opción está más lejana de lo que estaba al principio, por lo que esperamos cierta estabilidad en el precio y se mantendrá en torno a 70-80 dólares el barril».

Por su parte, Mayans sostiene que «no se puede aventurar nada porque desde hace casi dos años estamos en un momento de incertidumbre a nivel internacional: primero por la invasión de Rusia a Ucrania y ahora por lo que está sucediendo en Oriente Medio con Israel y Hamás. No me atrevo a decir qué puede pasar ni la semana que viene, porque los grandes gurús preveían que el precio del petróleo rondase a finales de año los 100 euros el barril y está a 78 euros. Por eso no me atrevo a decir qué puede pasar ni la semana que viene. Ojalá la tendencia sea a la baja porque eso a los gasolineros nos favorece, ya que mientras más económico está el precio más litros vendemos».