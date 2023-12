Prohens reconoce que no tiene garantizado el voto de Formentera para los Presupuestos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido que no tiene garantizado el apoyo del diputado de Formentera para aprobar los presupuestos para el año que viene por lo que, en estos momentos, las cuentas de la Comunitat solo saldrán adelante con el voto afirmativo de Vox si Córdoba vota con la oposición. Con el voto del diputado de Formentera, a Prohens le bastaba con una abstención de Vox pero ahora mismo deberá negociar un voto afirmativo porque, si no es así, las cuentas puede decaer y deberá prorrogar las que están vigentes de Francina Armengol.

«Este Govern garantiza el apoyo a los presupuestos de Formentera y a las enmiendas que ha presentado sa Unió, por lo tanto nosotros cumplimos», ha dicho Prohens. «Eso se lo tendría que preguntar a él. El señor Córdoba está diciendo muchas cosas y eso es algo que se lo tendría que preguntar a él», ha contestado Prohens sobre el apoyo del diputado.

Prohens ha asegurado que el PP sigue negociando con Vox y con el resto de partidos la aprobación de las cuentas. Ya no solo se negocia los 20 millones para la elección de lengua en los colegios, sino otras medidas fiscales y las subvenciones a sindicatos y asociaciones empresariales. «Estamos hablando de enmiendas de un grupo parlamentario, que no representa la postura del Govern ni del PP», ha señalado Prohens.

De momento, el PP ha votado en comisión en contra de la supresión de estas ayudas, como pide Vox, pero el asunto se votará de nuevo en el pleno de la semana que viene. Los representantes de UGT y de CCOO, que estaba mañana estaban con la presidenta en la Mesa de Diálogo Social, han pedido a Prohens que se mantenga firme y no acepte la enmienda de Vox para suprimir las ayudas

Con respecto a esta última exigencia, la de eliminar las subvenciones a las entidades laborales y empresariales, la presidenta ha señalado que viene un fin de semana «de intensas negociaciones», pero se ha comprometido con sindicatos y empresarios a mantenerles informados sobre este último asunto. «Quiero ser respetuosa con las negociaciones que está habiendo entre los grupos parlamentarios», ha añadido.