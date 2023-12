La primera reunión de la legislatura de la Mesa de Diálogo Social ha servido para cerrar varios compromisos prioritarios entre Govern y agentes sociales. Uno de los primeros temas puestos sobre la mesa ha sido la redacción de una ley de conciliación y corresponsabilidad «para garantizar la igualdad de oportunidades», en palabras de la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, quien ha señalado que «las mujeres son quienes de manera mayoritaria aparcan su carrera profesional» para atender sus obligaciones familiares y, por tanto, el colectivo a quien irá principalmente dirigida esta normativa, diseñada para proteger precisamente sus derechos y su calidad de vida.

En el encuentro, en el que han participado también las patronales de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (PIMEB) y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se ha consensuado la creación de una mesa bilateral entre los agentes sociales para el Primer Acuerdo Interprofesional para la Negociación colectiva en Baleares. Una mesa en la que el Govern podrá colaborar aunque «sin interferir» en las negociaciones entre ambas partes.

Asimismo, se ha acordado impulsar una comisión o «submesa» de fondos europeos para trabajar en el reparto y desarrollo de estas partidas, que figuran en los presupuestos concretamente con una asignación de 300.000 euros. El objetivo de esta comisión es trabajar para «ver de qué manera pueden ser más ágiles y eficientes» dichos fondos.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha expresado su deseo de que el Govern «garantice las condiciones para que la mesa bilateral interprofesional para la negociación colectiva se desarrolle sin interferencias» y pueda, de esta manera, trabajar en orden a sus dos prioridades: formación y competitividad.

Desde PIMEB, su presidente, Alfonso Rojo, se refirió a este mismo compromiso para indicar que «debe ser una especie de burbuja que nos permita a los agentes sociales trabajar sin el ruido de sables político de fondo». Asimismo, subrayó la necesidad de enfrentar la problemática de los fondos europeos Next Generation y los obstáculos que las empresas están encontrando para acceder a ellos, lo que les impide «seguir creciendo y generando empleo de calidad». También se refirió al problema de la vivienda, que dificulta la retención del talento y para el que reclama «inflexibilidad» a la hora de reivindicar soluciones. «Las empresas no podemos pagar cada vez más dinero a los trabajadores para que vaya destinado al alquiler y no a su bolsillo».

El secretario general de UGT en las Islas, Lorenzo Navarro, ha señalado que la apuesta por el diálogo social bipartito «nace con la intención de facilitar el desarrollo de la negociación colectiva en todos los ámbitos sectoriales». En todo caso, ha matizado que se precisará la implicación del Govern, ya que será necesario reforzarlo con el diálogo social tripartito» en aras del tránsito efectivo hacia «un escenario de paz, estabilidad y progreso social».

Por último, su homólogo en CCOO, José Luis García, ha afirmado que el acuerdo para la negociación colectiva «se ha de traducir en normas y proyectos» y ha opinado que la nueva comisión de fondos europeos supone «una oportunidad histórica para asegurar inversiones que transformen nuestro modelo productivo».