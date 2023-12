La Confederación Española de Empresas de Formación en Balears, integrada en PIMEM, rechaza que los alumnos de Formación Profesional en prácticas tengan que estar dados de alta en la Seguridad Social para empezar a cotizar a partir de enero, como exige el Gobierno. «Rechazamos que se pongan obstáculos, y esto implicará tener que asumir más gestiones», afirma el presidente de la patronal en Balears, Pedro Daniel.

«No son becarios que acaban sus estudios y se van a trabajar, necesitan las prácticas para obtener la titulación», añade, y defiende incrementar las inspecciones para que las empresas no utilicen alumnos como sustitutos de trabajadores. En estos momentos unos 7.000 estudiantes de las Islas tienen sus convenios de prácticas de trabajo en el aire, pero la Conselleria d’Educació aseguró que se encargaría de todo el proceso administrativo, como avanzó este diario.

Pedro Daniel advierte que las empresas, cuanto más pequeñas, mayores dificultades tendrán para realizar estas gestiones que al final deberán asumir. «Si ya será complicado con la formación reglada, donde las prácticas duran varios meses, peor será con los contratos para certificados, que son de pocas semanas», explica, y considera que los alumnos que cobran el paro lo tendrán más difícil con esta medida.

Sobre el hecho de que el Gobierno busque trasladar a España el modelo de FP alemán, con la exigencia de tributar en prácticas, el presidente de la patronal dice que son sistemas distintos. «Si queremos emularlos, hay que tener en cuenta que aquí no existe una tradición de formar y quedarse a ese alumno como trabajador. Además, la economía española es más estacional que la alemana; no se pueden replicar algunas partes y otras no, según convenga», opina.

El presidente de la patronal insiste en que los alumnos no son trabajadores, porque se les dedica tiempo para formarlos. «Hay empleados que serán menos productivos porque tiene que dedicar un tiempo a los que lleguen de prácticas», concluye.