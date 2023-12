Los puentes entre Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, y los ocho consellers de su equipo de Gobierno están totalmente rotos y no existe ninguna posibilidad de que se reconstruyan. Así lo confirmó el portavoz de Sa Unió y conseller insular, Óscar Portas, quien, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, precisó que la crisis abierta por Córdoba tanto con el Govern como dentro del propio Consell «es muy grave». «Ha ido demasiado lejos», según apuntó, «lo que ha sucedido no es que él se haya equivocado y pueda pedir disculpas para arreglarlo».

Portas afirmó que Sa Unió tiene previsto expulsar a Córdoba de la coalición antes del próximo día 31. Una vez que esto suceda, «se abren diferentes escenarios». Si el todavía presidente y diputado presenta la dimisión de sus cargos y abandona las actas del Consell y del Parlament , tal y como le exige Sa Unió, será otra persona la que tome las riendas de la institución insular y ocupe su escaño en la Cámara autonómica. Pero si Córdoba se limitara a dimitir, en el caso del Consell, pasaría a ser conseller no adscrito y esto supondría, según Portas, «cambios importantes» porque, por ejemplo, no podría participar en determinadas comisiones, aunque se mantuviera como presidente. Una situación que es obvio que dificultaría aún más el gobierno insular, tanto en la gestión como en la relación del propio Córdoba con los ocho consellers de Sa Unió.

«Estamos analizando los posibles escenarios si dimite y no deja el acta», señaló Óscar Portas, «pero lo que está claro es que ha de dimitir por el bien de la institución». Portas recordó que Sa Unió lleva dos semanas exigiendo a Córdoba que deje sus cargos y ha subrayado que la coalición no está «improvisando» ante la crisis abierta por el propio presidente del Consell. «Es imposible que esto se arregle ahora mismo», subrayó Portas, «la crisis solo se cerrará cuando él dé un paso atrás porque ha ido demasiado lejos. Sabemos que no va a dimitir en los próximos días pero esperamos que lo haga en breve porque, en algún momento, tendrá que reflexionar y acabará entendiéndolo».

‘Bandazos’ de Córdoba

Portas, por otro lado, lamentó que en esta crisis Llorenç Córdoba haya ido «adaptando su relato a lo que pasa en cada momento». En este sentido, el portavoz de Sa Unió explicó que «se contradice cada vez que habla o va puliendo el relato». Y es que Córdoba abrió esta crisis criticando al Govern por su supuesta falta de inversiones en Formentera para, después, asegurar que todo obedecía a que la presidenta Prohens no había sacado adelante la ley balear de costas. Poco después afirmó que los culpables de la crisis eran los consellers del PP José Alcaraz y Verónica Castelló y ahora, esta misma semana, ha valorado en positivo el trabajo de su equipo de Gobierno en Formentera y ha asegurado que «todo está bien». Unos vaivenes que para los miembros de Sa Unió demuestran que la postura de Córdoba es «insostenible» y que «todo cae por su propio peso». «Nosotros tenemos claro que ha de dimitir», insistió Óscar Portas, «pero es el presidente del Consell de Formentera y tiene mucho poder así que ha de ser él el que tome la decisión de dar un paso atrás».

La última reunión

Sa Unió, por otro lado, volvió a comunicar personalmente a Córdoba este lunes su exigencia de que ha de dimitir. El todavía presidente había convocado a seis de los ocho consellers del equipo de Gobierno para informarles de que los populares José Alcaraz y Verónica Castelló debían dejar sus cargos. Una exigencia a la que los presentes en la reunión respondieron que los ocho consellers están «unidos» y que es él quien debe abandonar el Consell y el Parlament.

En declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, José Alcaraz ha explicado que «el problema es entre Córdoba y los ocho consellers de Sa Unió». «Los puentes», según apuntó, «están totalmente rotos y no se puede trabajar así». Y puso como ejemplo de esta situación el hecho de que Córdoba no haya participado en la elaboración de los primeros Presupuestos de Sa Unió en el Consell. Un proyecto que ha llevado a cabo Alcaraz y para el que ha tenido que comunicarse con Córdoba a través del interventor y de la jefa de Recursos Humanos de la institución insular. «Es evidente», subrayó el conseller, «que la situación no es sostenible».

Los Presupuestos han de aprobarse por el Pleno formenterés este viernes. Y, aunque Córdoba ha asegurado que votará a favor y ha firmado la memoria de los mismos, todo es posible en estos momentos. «Nadie sabe ahora mismo lo que piensa o lo que quiere Llorenç Córdoba», lamentó José Alcaraz. Óscar Portas, por su parte, comentó sobre la posibilidad de que Córdoba vote en contra, que esto sería «muy irresponsable».