La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, aprovechará el relevo del delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, como portavoz para promover una remodelación más amplia de la ejecutiva. La pr opuesta se concretará en enero, en paralelo, a la conferencia federal del PSOE en A Coruña, donde el socialismo balear estará ampliamente representado con una delegación encabezada por la propia Armengol.

La líder socialista, según la información recogida por este periódico en diversas conversaciones sin citar fuentes, no tiene decididos todos los cambios, que serán «para adaptarse a la nueva situación», tanto en clave de Balears (donde el PSIB «es oposición a unos gobiernos inestables y en los que el PP sigue la estrategia de Vox») como en clave estatal, con un Gobierno socialista casi recién estrenado y con la secretaria general del PSIB ocupando la presidencia del Congreso.

Armengol no ha terminado de concretar los cambios pero la propuesta llegará pactada al órgano que la apruebe. Esos cambios (en que se potenciará a personas procedentes del grupo parlamentario que se incorporaron por primera vez tras las elecciones de mayo pero también a líderes municipales y a personas que entroncan con otras etapas del partido) no deben contemplarse –según se indica a este diario– como la apertura de un proceso de relevo en la secretaría general. «No, Armengol no es Ximo Puig», precisaba un dirigente actual hace unos días.

Francina Armengol, el miércoles después de su brindis con los medios de comunicación, optó por una sonrisa y decir «me seguiréis viendo durante mucho tiempo» cuando tras decir «mi mirada siempre estará puesta en Balears», se le preguntó si también para ser candidata.

40 años del IV congreso

La secretaria general sí confirmó que no se abrirá ningún proceso congresual al margen de los tiempos de la estrategia federal. El PSIB celebra históricamente sus congresos después del congreso federal. Primero el de Balears, después los insulares y al final los locales. Armengol seguirá como secretaria general y presidenta del Congreso. La ejecutiva del PSIB no tiene ahora vicesecretarías, algo que sí ocurre en la ejecutiva del partido en Mallorca que dirige Catalina Cladera.

La convención del PSOE está prevista para el 20 y 21 de enero. Se plantea como la apertura de un ciclo electoral que pasa por Galicia y las europeas. El PSIB llevará a esa cita su visión de las autonomías, el federalismo los pactos y las políticas de izquierda. El próximo año se cumplirán 40 años desde que apostó por esa estrategia en su IV congreso.