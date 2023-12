Se llama Alberto Llompart, pero todo el mundo lo conoce como ‘El Berto’ de sa Torre. Es un tipo duro, fuerte y con las ideas muy claras. No le van las tonterías y por encima de todo valora la lealtad y el respeto entre las personas. Tras una infancia algo convulsa durante varios años ejerció de vigilante de Son Banya, una figura un tanto desconocida hasta la fecha, pero de vital importancia en el poblado.

¿Qué hace un guardaespaldas en Son Banya?

Siempre hay algunas diferencias entre los residentes y yo estaba allí para que no hubiera ‘contratiempos’.

¿Y había muchos contratiempos?

La verdad es que sí. Siempre hay diferencias.

¿Cómo está el poblado?

El poblado ya no es como antes. Está muy deteriorado y lo peor de todo es que cada uno va a lo suyo. Ahora, todo el mundo mira por su culo. Perdón por la expresión.

¿De qué viven? ¿De la droga?

Entre un 70 y un 80 por ciento de la gente de allí dentro vive de lo que todos sabemos. Pero también es verdad es que el resto vive de lo que puede. Se buscan la vida, piden, de la chatarra o vendiendo por los mercados.

¿Cuánto cobra un vendedor de droga o un aguador que alerta a los narcos de la presencia de la policía?

Las personas que venden o los aguadores se pueden estar llevando unos 30 o 40 euros por día. Una jornada buena y echándole horas puede llegar a los 80 o 100 euros.

¿Se mueve mucha droga en el poblado?

Sí. Se mueve bastantes.

¿Todos los puntos de venta tienen los mismos precios y calidad?

Los precios suelen ser todos iguales. No hay casi diferencia entre unos y otros. Si es verdad que la calidad de la droga es distinta de un sitio a otro dependiendo del punto o del clan donde se compre.

¿Hay guerra de clanes?

Yo no le llamaría guerra. Si que es verdad que hace años había un respeto, normas, hoy en día está todo más descontrolado. Ahora cada uno va por su lado y miran por ellos mismos.

¿Crees que dando esta entrevista los clanes se pueden ofender y tomar represalias?

Para nada. Hay respeto mutuo. Sé perfectamente lo que puedo y no puedo decir.

¿Es peligroso entrar en Son Banya?

Sí. Si quieres entrar es recomendable hacerlo con alguien de allí o de parte de alguno. En caso contrario podrías tener algún que otro problema.

¿Se venden los clanes unos a otros?

No te voy a contestar.

¿Qué pasa con los chivatos?

¿Qué no les pasa?

¿Le han denunciado alguna vez por poner orden?

Allí no existen las denuncias.

¿Es Son Banya el mayor supermercado de la droga?

Yo he estado viviendo allí dentro y te puedo asegurar que vender se vende. Y mucho.

¿Podemos decir que estamos ante una ciudad sin Ley?

Allí dentro todo funciona diferente. Son cinco calles donde no hay ley. He tenido la oportunidad de ir a las 3.000 viviendas de Sevilla, a la Cañada Real, en Madrid, o a La Palmilla, en Málaga, y te puedo asegurar que Son Banya en mucho peor.

¿Cuál es el perfil del comprador de droga?

Todo tipo de gente. Quien menos te lo esperas aparece para comprar. Los mayoritarios son los hombres, de entre 40 y 50 años, empresarios o personas vinculadas con la construcción y la hostelería.

¿Van personas famosas a comprar droga o gente en coches oficiales?

Algún coche oficial se deja caer por allí. Respecto a los famosos tengo que decir que cantantes, deportistas y políticos, también los hemos visto. No te voy a dar nombres.

¿Es gente muy conocida?

Cantantes, deportistas de los que salen bastante por la tele.

¿Qué podríamos encontrar enterrado debajo del poblado?

Dinero. Mucho efectivo. Supongo que joyas y algún cadáver (se ríe).

Entiendo que se refiere a cadáveres de hace muchos años. ¿O no?

...(Se ríe y guarda silencio).

¿Qué es lo más fuerte que has visto dentro del poblado?

La verdad es que he visto de todo. Puñaladas, tiros, palizas.



¿Por qué has dejado el poblado?

Necesitaba un cambio de aires y afrontar nuevos proyectos personales.

¿Hay que desmantelar el poblado?

No. Te voy a ser muy claro. Si los políticos quieren acabar con Son Banya, que se prepare Palma. Tendrán un serio problema. En el poblado entra mucha gente a comprar droga. Si cierras el poblado toda esa venta se esparcirá por otras zonas. Te aseguro que los gitanos no se irán a Son Vida. Se irían a las barriadas de Son Gotleu, Polígon de Llevant, Corea, La Soledad etc...

¿Quién vende la droga en los puntos de venta?

Hace un tiempo había muchos ‘panchitos’ en los puntos y los gitanos controlaban. Las nuevas generaciones les gusta controlar el tema directamente y son ellos los que trabajan.