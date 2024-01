La presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, ha puesto de manifiesto este martes, 9 de enero, la buena sintonía que tiene con los barones autonómicos y con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

La líder del PP balear ha mostrado su complicidad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros. Con todos ellos, ha compartido risas y les ha mostrado su afecto.

Celebramos hoy el primer Comité Ejecutivo Nacional del @ppopular centrados en la defensa de los intereses de los españoles desde una oposición firme al Gobierno de Sánchez y desde una gestión solvente de nuestros gobiernos autonómicos.



Cumpliendo siempre nuestra palabra. pic.twitter.com/aGLY6bCAYy — Marga Prohens (@MargaProhens) January 9, 2024

Prohens ha acudido al primer Comité Ejecutivo Nacional del PP, que ha estado «centrado en la defensa de los intereses de los españoles desde una oposición firme al Gobierno de Sánchez y desde una gestión solvente de nuestros gobiernos autonómicos», según ha explicado ella misma.

En el Comité también se han abordado la Ley de Amnistía, que este próximo miércoles afronta en el Congreso el debate de totalidad con las enmiendas del PP y Vox; así como los tres decretos del Ejecutivo, cuyo debate de convalidación también se celebrará el día 10 de enero en el Pleno de la Cámara Baja. Junts se niega a votar a favor, por lo que Sánchez no cuenta con los apoyos necesarios para que los decretos salgan adelante. Por ello, los socialistas han pedido al PP que los respalde. Si no son convalidados, no está garantizada la gratuidad del transporte público en Baleares; algo de los que populares y socialistas se responsabilizan mutuamente.