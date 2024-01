El transporte público seguirá siendo gratuito en Balears después de que el pleno del Congreso haya validado este descuento en una complicada sesión que se ha saldado con una votación agónica. La votación del decreto de medidas anticrisis se ha resuelto en primera instancia en un empate 171 a favor, 171 en contra que ha obligado a hacer una segunda votación en la que se ha logrado los 172 votos que garantizan esta medida. Un diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se había equivocado en la primera votación.

La aprobación ha sido posible después de que Junts no cumpliera su amenaza de votar en contra. Podemos, otro partido que tampoco garantizaba su apoyo, voto finalmente a favor después de que el PSOE aceptara algunas de las peticiones de la formación en materia de desahucios. PP, Vox y UPN fueron finalmente los únicos partidos que votaron en contra. Junts no votó y evitó que el decreto quedara bloqueado, pero el resultado no se ha sabido hasta esta tarde. El decreto incluye una partida de 43 millones para Baleares para que sea efectiva esta gratuidad.

El Govern estaba a la espera de ver cómo finalizaba la votación, pero la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, había asegurado que el Gobierno tenía la responsabilidad de buscar acuerdos para lograr una mayoría parlamentaria para aprobar sus iniciativas legislativas, por lo que el PP no se planteó en ningún momento apoyar a Pedro Sánchez para que sacara adelante esta iniciativa. Vidal está ahora a la espera de saber qué pasos da el Gobierno para hacer efectiva la subvención estatal.

Insiste en que solicitará una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, «pese a que todavía no hemos recibido respuesta a las sucesivas peticiones de reunión, principalmente para abordar la cuestión de la gratuidad». Vidal insiste en que el Govern ha demostrado «su compromiso» con el transporte público, por lo que había reclamado al Gobierno la prorroga de la financiación estatal para 2024.